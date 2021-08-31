任成宰成首位连续三次出战PGA王中王战的韩国球员. August. 31, 2021 07:33. by 姜泓求 windup@donga.com. 任成宰(23岁•CJ大韩通运•照片)将连续3年踏上美国职业高尔夫(PGA)巡回赛赛季最后一场比赛—巡回锦标赛的舞台。 30日，任成宰在美国马里兰州奥因斯米尔斯的洞穴山谷高尔夫俱乐部(Caves Valley Golf Club•标准杆72杆)举行的联邦快递杯季后赛第2场比赛BMW锦标赛最后一轮第4轮比赛上，抓下6个小鸟球，吞下1个柏忌，打出低于标准杆5杆的成绩，并以总成绩低于标准杆23杆共265杆排在了第3位。 在巡回赛季后赛上创下个人最好成绩的任成宰，将以联邦快递杯排名第12位，参加只有前30名选手参加的巡回锦标赛。从巡回赛出道赛季的2018~2019赛季开始，他将连续3年出战巡回锦标赛。任成宰是首位连续3年参加该大赛的韩国选手。此前，“坦克”崔京周曾四次出战(2007年、2008年、2010年、2011年)，但不是连续记录。 2018~2019赛季联邦快递杯排名并列第19位，2019~2020赛季排名第11位的任成宰将在从下月3日开始在美国佐治亚州亚特兰大举行的赛季最后一场比赛上挑战个人该赛事最高排名。巡回锦标赛将根据排名，以奖励杆数出发比赛，任成宰以低于标准杆3杆的成绩开始。本次大赛并列第12位的李京勋(低于标准杆17杆共271杆)在联邦快递杯中排名第31位，并列第29位的金时沅(低于标准杆12杆共276杆)联邦快递杯排名第34位，遗憾未能获得最终入场券。 帕特里克•坎特利(29岁•美国)获得了本次BMW锦标赛冠军。坎特利最终打出低于标准杆27杆共261杆的成绩，在与布赖森•迪尚博(28岁•美国)的第6次延长赛中，在18号洞(4杆)成功推入超过5米的小鸟球，为比赛画上了句号。获得本赛季第3个冠军的坎特利将以联邦快递杯排名第一(-10杆出发)的身份参加最后一场比赛。

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