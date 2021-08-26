坚守信念的勇气. August. 26, 2021 07:21. . 还有比死亡更可怕的吗？一个年轻漂亮的女人被绑在岸边的桩子上。到涨潮时，冰冷的海水会慢慢上升把她吞没。到底她是谁，为什么遭受这样悲惨的死亡呢？ 画中的女子，是17世纪生活在苏格兰辉格镇的玛格丽特·威尔逊。她是反对英国国王对苏格兰长老会进行干涉的运动团体“誓约派”成员。这些人相信，除了基督，包括国王在内，任何人都不能成为教会的精神领袖。1685年5月11日，威尔逊因拒绝宣誓承认詹姆斯七世为教会领袖而被判溺死。她当时18岁。死刑执行官们首先处决了年老的信徒马格利特·麦克伦之后，劝诱年轻的威尔逊。就在她看到尊敬并追随的同事在痛苦中淹死之后。虽然威尔逊只要宣誓几句话就可以活下来，但她始终坚守信念，欣然选择了死亡。直到全身被海水淹没，她一直没有停止祈祷。 180多年后，英国画家约翰·埃弗里特·米莱斯把她殉教的场面搬上了画幅。画中的少女被绑在实际的处刑地——索尔威珀斯海岸桩子上。她披散着红色长发，身穿苏格兰格子裙。她似乎陷入了沉思，视线朝下，嘴稍微张开，恳切地祈祷着。米莱斯是一位杰出的画家，但这幅画的展出却招致了强烈的批评。因为她画的是威尔逊上身的裸体。虽然目的是为了更戏剧化地表现少女的死亡，但年幼的殉教者裸体画在当时谁都无法接受。最终米莱斯重新画了威尔逊的头部和上身。 要想坚守信念，需要面对恐惧的勇气。正是因为威尔逊拼命坚守信念，才成为了伟大的殉教者。而米莱斯放弃了错误的信念，才诞生了持久受人爱戴的名画。

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