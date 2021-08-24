以色列：“疫苗加强针的效果是两剂接种的四倍”. August. 24, 2021 07:25. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 以色列卫生部表示，结果显示，如果接种第三剂新冠疫苗，预防感染的效果是只接种两剂疫苗的四倍。 据路透社当地时间23日报道，以色列卫生部22日表示，对接种两剂新冠苗超过5个月的60岁以上老人进行了第三剂接种，结果显示，10天后开始出现了上述防止感染的保护效果。防止新冠重症和住院的效果则是只接种两剂疫苗的五六倍。该研究的全部具体结果尚未公布。以色列医疗管理机构马卡比最近表示，接种加强针的149144名60岁以上老人中，共有37人感染新冠病毒，这一感染率仅为两剂接种者的六分之一。 以色列7月12日在世界上率先为免疫脆弱人群接种了加强针，7月30日起为60岁以上老人接种。最近对40岁以上的妇女和孕妇、教师等也开始注射疫苗。到目前为止，全国930万人口中，约有150万人接种了加强针。截至8月21日，受传播力强的德尔塔变异毒株流行影响，以色列单日新增确诊患者（一周平均）超过7200人等，扩散趋势和大流行严重的今年1月相差无几。 以色列卫生部表示，“接种疫苗后（感染新冠病毒）恶化为重症的人，大部分都是60岁以上或患有基础疾病的人”，同时强调，老年人等人尤其需要接种“加强针”。

한국어