柳贤振恢复变速球状态，以“game changer”的姿态回归. August. 23, 2021 07:34. by 金培中 wanted@donga.com. 此前一度犹豫不决的柳贤振(34岁•多伦多蓝鸟队)恢复了王牌投手的威容，并成功终结了球队的3连败。 22日，柳贤振在加拿大多伦多罗杰斯中心举行的美国职棒大联盟(MLB)与底特律老虎队的主场比赛中，7局内取得5个被安打、1个四坏球上垒、5个三振，保持无失分，帮助多伦多队以3比0赢得了比赛胜利。4日与克利夫兰队的比赛(7局失2分)后，时隔3场比赛再次成为胜利投手的柳贤振与加里特•科尔(31岁•纽约洋基队)、克里斯•巴西特(32岁•奥克兰运动家队)一起以12胜的成绩登上了美国联盟(AL)多胜并列第1位。本场过后他的平均责任失分也从3.72降至3.54，排在AL第6位。 这就是柳贤振状态出色时的样子。柳贤振运用了最高时速150.5公里(约93.5英里)、平均时速146.2公里的快速球(40个)，并均匀地混合变速球(29个)、卡特球(22个)、曲线球(14个)等，展开了八色鸟的投球。特别是最近被评价为威力下降的变速球，当天成为底特律队的击球手难以攻克柳贤振的“主要理由”。 在5个三振中，有3个(60%)是通过变速球制造的。在第1局上半局无人出局1垒有人的情况下，面对约纳坦•斯霍夫，柳贤振利用变速球首次制造对方三振出局，接着在第5局上半局面对首发击球手杰默•坎德拉里奥和在第6局上半局无人出局1垒有人的情况下面对德里克•希尔时，分别把变速球用作决胜球，让对方三振出局。 柳贤振引领的11个地滚球中，6个(54.5%)也是通过变速球制造的。距离个人总计500个本垒打还剩1个的底特律队活着的传奇人物米格尔•卡布雷拉在第4局上半局在1人出局1人在垒的情况下，面对柳贤振的变速球挥舞球棒，并以双杀出局打的方式低下了头。 包括变速球在内的柳贤振的所有球种都发挥出了威力，因此，多伦多蓝鸟队主教练查理•蒙托约也展现出了信赖柳贤振的样子。在上一场比赛中，在3比2领先的第7局下半局，柳贤振投出四坏球上垒，招致1人出局1、3垒有人的危机后，柳贤振被降板，引发了“不礼遇王牌”的争议。当天，在以2比0领先的第7局上半局，在1人出局的情况下，虽然让卡布雷拉首次四坏球上垒，但蒙托约主教练依然坚持让他留在场上，柳贤振也以双杀干净利落地处理了后续击球手阿罗尔德•卡斯特罗。这是当天柳贤振第三次诱导双杀出局。 赛后柳贤振也露出了难得的微笑。他说：“所有球种都相通，很有力量。特别是今天非常满意地投了变速球，制造了普通击球和三振。现在放弃(进军季后赛)还为时尚早。还剩下很多比赛。虽然不知道会怎么样，但选手们应该做好战斗的准备。” 多伦多队目前以64胜57负的战绩排在AL东部赛区第4位，落后赛区领头羊坦帕湾队(76胜48负)10.5场，很难夺得赛区冠军。但是，通过外卡进军季后赛还是可以期待一下的。与AL外卡排名第二的奥克兰队(70胜54负)相差4.5场。蒙托约主教练也表示：“今天的比赛很重要。球队一定要赢，柳贤振发挥了作用。”

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