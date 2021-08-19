拜仁击败多特 队史第九次夺德国超级杯. August. 19, 2021 07:54. by 金東昱 creating@donga.com. 拜仁慕尼黑队在德国超级杯上击败多特蒙德队获得了冠军。 18日，在德国多特蒙德西格纳尔-伊杜纳公园球场(威斯特法伦球场)举行的2021德国足球联赛(DFL)超级杯上，拜仁队凭借罗伯特•莱万多夫斯基(33岁•照片)的两粒进球，以3比1战胜了多特蒙德队。拜仁队是该赛事夺冠次数最多的球队，继去年之后，连续2年捧起冠军奖杯，也是队史第9次捧得冠军奖杯。曾6次夺冠的多特蒙德队2019年以后一直试图夺冠，但始终未能超越拜仁队。德国超级杯是上一赛季的德甲冠军(拜仁慕尼黑)和德国足协杯冠军(多特蒙德)在新赛季开幕前进行单场决胜负的比赛。 其实从场面上来看两队势均力敌。两队的控球率各为50%，有效射门方面，拜仁队为6次，多特蒙德为5次，差距不大。但是当家射手的表现改变了球队的命运。上赛季获得德甲最佳射手(41球)的拜仁队的莱万多夫斯基以2粒进球和1次助攻参与了球队的所有进球。相反，多特蒙德队的王牌前锋、上赛季德甲联赛射手榜第三位(27球)的埃林•哈兰德(21岁)本次没能取得进球。 当天比赛开始前，两队球员都悼念了15日去世的德国足球传奇人物盖德•穆勒。穆勒从1964年到1979年在拜仁队效力期间，曾7次获得德甲最佳射手，总进球数为365粒，创下了德甲联赛历史最多进球纪录。莱万多夫斯基在上个赛季刷新了此前由穆勒创下的德甲联赛单赛季最多进球(40球)记录。

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