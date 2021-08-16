斯宾诺莎的自由. August. 16, 2021 07:17. . “一切高尚的事不仅是困难的，而且是罕见的。” ——斯宾诺莎的《伦理学》 通常提到斯宾诺莎，“即使明天地球灭亡，我也要种一棵苹果树”的话脍炙人口，但实际上斯宾诺莎从未说过这句话。但是没有必要因此失望。这位哲学家留下了同样的名言，那就是装点《伦理学》最后的这句话。根据解释，所有高贵的东西并不多见，也可以理解为很难看到的意思。 少年时期糊里糊涂地接触这句话后，这篇句就成了我人生的金科玉律。前往阿姆斯特丹，耽读有关17世纪欧洲的历史书，也是因为对斯宾诺莎的好奇。从刚接触这句话到现在，它一直是指引我的人生和思考的一盏灯。 一切宝贵的东西都是来之不易的。可以理解为“拼命”努力，同时也是拉丁语中表示“困难”的词源“difficultatem”，也有“克制快乐”的意思。相反，我们所说的努力是指努力去获得更多的快乐。斯宾诺莎所说的高贵意味着对不受原因影响的自由本身的满足。只有在自由中得到高度的满足，我们才会去理解别人，而不会去指责、轻视和嘲笑别人。 生活在21世纪媒体泛滥中的我们，不是通过嘲弄他人来获得快乐吗？不被他人束缚的人生，斯宾诺莎的名言教给我们的就是自由的意义。虽然有可能被误解为个人自由，但斯宾诺莎认为，这种自由并不是一个人能够享受的，而是通过“健康”地整理事物和自己的关系才能获得的。通过这种关系，我才体会到一种无法与他人比较、也无需与他人比较的高贵的幸福。

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