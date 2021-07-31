曾住单间房的Kakao创始人金范洙登顶韩国首富榜. July. 31, 2021 07:45. by 全南赫记者、郭道荣记者 forward@donga.com,now@donga.com. 据美国彭博社29日(当地时间)报道，Kakao公司创始人兼董事会主席金范洙(55岁•照片)成为韩国首富。 据彭博社最新公布的“彭博亿万富翁指数(BBI)”显示，金议长拥有135亿美元(约15.5万亿韩元)净资产，超过拥有123亿美元净资产的三星电子副会长李在镕，登上韩国富豪榜首位。 据金融监督院透露，金议长是Kakao的最大股东，持有公司14.12%(约9.2254万亿韩元)的股份。此外，金议长还持有Kakao第二大股东(11.22%)KCUBE控股100%的股份。李副会长则持有三星电子(0.7%)、三星物产(17.33%)、三星生命(0.06%)等公司的股份。 金议长股份评价额因Kakao股价的暴涨而大幅上升。今年以来，Kakao股价上涨了91%，财产规模增加了60亿美元以上。Kakao攻击性地增加了移动、游戏、购物等事业领域，因Kakao Games上市等子公司的企业价值提高，股价也随之上涨。 彭博社注意到，幼年时代一家8口人挤在单间里的金议长白手起家，成为韩国首富。金议长今年年初表示，将把一半以上的财产捐赠给慈善机构，用于解决社会问题，并于上月成立了非营利财团“BrianImpact”。

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