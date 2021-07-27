美国加州山火持续12天，过火面积是首尔的10倍. July. 27, 2021 08:07. by 李恩澤 nabi@donga.com. 在前所未有的酷暑袭击下，美国发生了史上最大规模的山火，至今已持续12天。已经有超过首尔市面积（605平方公里）10倍的森林被烧成灰烬，数千栋住宅处于危险之中，居民被迫避难。外媒报道说：“这是气候变化带来的灾难。” 据美国有线电视新闻网（CNN）25日报道，13日在美国加利福尼亚州发生的山火仍在继续，到当天为止仍未控制住火势。被称为“迪克西（美国南部）大火”的此次山火烧毁了包括毕特县在内的771平方公里的土地。火灾发生的第12天，已经超过10天，但截至当天，灭火率仅达到21%，一万多栋建筑面临危险。 24日，“迪克西山火”与其他山火连成一片，火势变得更加猛烈。超过10700栋住宅被列入山火威胁范围的加利福尼亚北部毕特县等4处，被宣布为紧急状态。现场消防指挥官香农•弗拉瑟透露说：“火势的蔓延已经超越我们。” 据CNN报道，不仅是加利福尼亚，美国12个州共发生86处山火，截至25日，共有6063平方公里面积被烧毁。据悉，虽然有2.2万多名消防官兵在各地展开灭火工作，但由于起火地点大都是干旱的草木地带，而且很多是偏僻地方，给灭火工作带来了很大困难。部分地形因坡度险峻，消防车无法进入。 报告称此次山火还造成了第二次损失。极地研究所26日表示，在北极格陵兰西北部的雪样本中发现了山火的副产品内醚糖。研究所还表示，人造卫星捕捉到了美国山火产生的一氧化碳到达数千公里外的格陵兰岛的过程。研究团队警告，如果该物质堆积在雪、冰川上，就会吸收到更多的阳光，使冰块融化。美国国家气象局表示：“受山火影响，大气中的浮尘浓度上升，空气质量恶化到有害健康的程度。呼吸系统脆弱的人要克制户外活动。” 国境另一边的加拿大不列颠哥伦比亚省最近也发生了数百起火灾，20日被宣布为紧急状态。 外媒指出，这次山火的原因是气候变化。CNN报道说：“气候变化逐渐引发破坏性山火，导致数千户家庭被迫避难。”在被山火吞噬的美国南部、西部地区，因最近的酷暑，水库和农田干涸，出现了大量热死症患者。

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