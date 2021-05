变身摇滚歌手的白艺潾:“像晚来的青春期一样,陷入摇滚世界”. May. 26, 2021 07:26. by 林熙允记者 imi@donga.com. R&B流行歌手以粗犷的摇滚乐队主唱身份重新出道,纵然翻遍古今中外,也很难找到先例。 写有《Square》、《那也许不是我们的错》等歌的创作型歌手白艺潾(24岁)用摇滚全副武装回来了。作为乐队“The Volunteers”(韩语名“더 발룬티어스”)的主唱。他们的第一张专辑《The Volunteers》(27日发售)从疾风怒涛的第一首歌《Violet》开始,撕裂了粉丝们熟悉的白艺潾的80%。 叛逆有时令人发疯。有光泽的中低音,干练的颤音延伸的高音……白艺潾特有的嗓音与频繁切换的摇滚吉他、乱打的架子鼓相互辉映,哐哐震动,非常刺激。 “很多人一提到我就会想起身穿连衣裙的艺潾,首尔爵士音乐节的艺潾,很想打破这些形象。那样的我不是真正的自己……” 最近在首尔麻浦区见到的白艺潾说:“乐队成立时(2017年)对社会也有愤怒,像晚来的青春期一样,脑子里好像有很多奇怪的事情。”乐队的合奏室里散落着爵士鼓、吉他扩音器、线缆。 乐队名称是对让白艺潾内心萌芽的摇滚世界尽情绽放而毫无保留地提供支援的成员们的献词。她作为Solo歌手出道后,迷上了独立乐队“拜拜坏男人”的音乐,经常去看演出,后来与成员Johnny(吉他)、高炯锡(贝斯吉他)亲近起来。后来他们一起看讲述英国乐队绿洲的纪录片《Supersonic》,看到了摇滚的奔放声和世界观。随着金治宪(鼓手)的加入,合奏开始了。 让人联想起1990年代另类摇滚或油渍摇滚的吉他声由Johnny负责。乐队队长Johnny说:“我想象着音速青春或涅槃乐队而制作的吉他反复演奏,再加上艺潾新鲜的旋律,就会变成完全不同的音乐。” 第三首曲子《Let it go!》用4节拍猛敲的爽快的鼓声,加上“Let it go!”(放手)的呐喊声,仿佛在听UK摇滚排行榜第一名的歌曲一样让人中毒。对于第四首曲子《Time to fight back in my way》,白艺潾说:“在和成员们去合奏室的车里,听了(美国乐队)‘Rage Against The Machine’的(说唱金属歌曲)《Take the Power Back》后创作了该歌曲。”第9首歌曲题目《S.A.D》是社会不安障碍的英文缩写。 “请帮助那些因全球性大流行病(pandemic)而感到疲惫的摇滚歌手们自由地创作更多的音乐。我们也做好了在弘大面前与他们同台演出的准备。”(白艺潾)

한국어