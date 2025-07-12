人類演員聲音演技提升沉浸感 決定動畫片和外語片票房成敗

雖然人工智能（AI）已能夠同時制作相當水準的視頻和音頻，但采用傳統方式制作電影的業界，在給動畫片和外語片配音時，反而對真人聲音演技投入了更多心血。這是因為哪位演員如何配音，對電影的票房成敗產生著重要影響。近期在全球大熱的韓國流行音樂題材奈飛（Netflix）動畫片《K-POP：惡魔獵人》，因韓國演員參與英語配音，獲得了讓觀眾自然沈浸於韓國式情感的評價。在該片中，為身兼陰間使者與韓國流行音樂偶像的“獅子之聲”組合成員“鎮宇”配音的演員安孝燮，獲得“用聲音引領劇情”的好評。為主要反派角色“逆賊馬”配音的演員李炳憲，其有力而低沉的聲音穩住了重心。在海外，其與《魷魚遊戲》系列中的“面具男”為同壹人的事實引起了巨大話題。明星營銷和本地化戰略也頗為活躍。近期擊敗《寄生蟲》，登頂韓國電影北美票房榜首的動畫片《萬王之王The King of Kings》，在本月韓國國內上映前夕，邀請了李炳憲、陳善圭、李荷妮、梁東根、車仁表、權午鎮等韓國知名演員組成配音陣容。奈飛系列劇《炸雞塊奇遇記》為體現濟州方言的感覺，在西班牙語配音時使用了阿根廷或哥倫比亞等地使用的西班牙語。參與配音的演員們事先用身體表演並調整呼吸，也是近期的趨勢。作為奈飛首部韓國動畫電影而備受矚目的《為了這個星球》，讓演員們根據分鏡腳本實際表演牽手、奔跑、用衣服擦額頭、開飲料罐等動作，從而使聲音表演更具沉浸感。導演韓智媛表示：“演員們更能爆發情感，呈現出了充滿活力的聲音表演。”金素敏記者 somin@donga.com