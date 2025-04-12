6月3日大選必須成爲根除“舞弊選舉”陰謀論的轉折點. April. 12, 2025 07:41. . 6月3日的提前大選在即，舞弊陰謀論正在擡頭。部分極右油管博主煽動稱，“此次大選也會發生舞弊選舉”，全國主要城市懸掛了包含舞弊論者的口號（STOP THE STEAL）的橫幅，國會和中央選舉管理委員會前正在舉行相關示威。此前，憲法法院和大法院對包括前總統尹錫悅在內的提出不正當選舉疑惑的各種主張作出了“不實”的一貫判決，但擴大再生產不正當選舉陰謀論的動向並沒有停止。 事實上，在10萬名參觀者見證投票和開票、30萬名外部人員參與投票和開票的情況下，在先用投票紙分類機第一次分類、再一一檢查投票紙的過程中，認爲沒有任何造假的機會是一種常識。一直以來，不正當選舉論者一直主張有造假的投票用紙、黑客攻擊電子投票紙分類機、偷換事先投票箱等，但從未得到法院的認可。經確認，不存在歪曲選舉結果的投票用紙，投票紙分類機根本不可能被黑客入侵，在移送和保管事先投票箱的過程中也不可能有不正當行爲介入。 儘管如此，舞弊選舉的是非仍然不斷，這是因爲所謂的“白菜葉投票紙”或“籮筐投票”爭議等不靠譜的選舉管理“實相”通過網絡無根無據地擴散，使疑惑進一步擴大。應該徹底擇出印刷有問題的投票用紙，組成“民官政檢驗團”，對投票和開票全過程進行監督。如果在事先選舉投票箱上安裝衛星定位系統，在網上公開移動過程，並公開投票箱保管所的24小時閉路電視視頻，將有助於提高事先投票的可信度。 此前，選舉管理委員會以自己是憲法獨立機關爲由，直接進行服務器的保安檢查和職務監察，隨着保安的部分弱點暴露和招聘不正之風被揭露，確實招來了對整個選舉管理的不信任。要培養服務器安保力量，加強防止腐敗的外部控制。此次選舉是在國論比任何時候都分裂的情況下進行的，人們擔心選舉結果不服帶來的社會後遺症會非常嚴重。選舉管理委員會應徹底管理好，以免給國民帶來任何不服的藉口，政界人士也應服從選舉結果，帶頭根除亡國的不正當選舉陰謀論。

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