BLACKPINK時隔兩年將以完整體回歸，將舉辦世界巡回演唱會. February. 07, 2025 08:10. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 2023年以後集中於個人活動的女子組合“BLACKPINK”（照片）最早將於今年6月以完整體回歸。 YG娛樂在6日公開的官方博客預告視頻中表示：“BLACKPINK今年將舉辦世界巡回演唱會。”這是繼2022年10月至2023年9月在韓國、美國、歐洲等地舉行的世界巡演“BORN PINK”後，時隔2年再次以完整體回歸。當時BLACKPINK的演出在世界34個城市（66次）舉行，吸引約180萬名觀眾，成為了世界性的話題。 YG方面雖然沒有公開具體的日程和場所等，但業界預測最早將從6月開始在韓國和美國等地舉行世界巡演。某歌謠界相關人士預測：“BLACKPINK成員金智秀、ROSÉ、JENNIE、LISA各自以個人歌手或演員的身份活躍地展開活動，因此需要細心的協調。”BLACKPINK采取個人活動在各自所屬公司，完整體活動在YG進行的“雙軌制”方式。 BLACKPINK的個人活動也引起了很大的反響。ROSÉ與布魯諾•馬爾斯壹起憑借去年10月推出的單曲《APT.》在Billboard主單曲排行榜“Hot 100”上連續兩周位居第三。JENNIE也繼去年10月推出的單曲《Mantra》進入Hot 100之後，即將發行首張個人正規專輯《Ruby》。將於7日公開的Coupang Play電視劇《新烏托邦》的女主人公金智秀和出演美國HBO電視劇《白蓮花》第三季的LISA也將於本月發行個人專輯。 YG娛樂表示：“今年為了支援BLACKPINK廣泛的組合活動，內部準備了單獨的項目組織”，“正在快速地準備回歸。”

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