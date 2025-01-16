蘇格蘭凱爾特人隊的梁鉉浚18場比賽之後攻入本賽季首粒進球. January. 16, 2025 08:27. by 金正勛記者 hun@donga.com. 梁鉉浚（凱爾特人•照片•音譯）在蘇格蘭足球超級聯賽中攻入了本賽季的首粒進球。這是他本賽季出戰的第18場正式比賽。 梁鉉浚在15日舉行的與鄧迪隊的2024~2025賽季蘇超聯賽第17輪比賽中首發出場，並在1比1的下半場第8分鐘頭球攻入凱爾特人隊的第二粒進球。古橋亨梧右路傳中，在門前爭搶中，梁鉉浚高高跳起頭球破門。梁鉉浚在當天下半場第26分鐘被巴耶替換下場。最終凱爾特人隊以3比3與對方握手言和。 梁鉉浚在本賽季參加18場正式比賽（7場首發）後攻入了賽季首粒進球。在當天的比賽之前，梁鉉浚共參加了本賽季12場常規賽、3場歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽和2場聯賽杯比賽，但均未進球。另外，梁鉉浚在凱爾特人隊嘗到了進球的滋味，這是他自職業足球K1聯賽江原隊轉會來到球隊的第壹年，即2023年11月13日與阿伯丁隊的2023~2024賽季常規賽第13輪比賽（6比0勝）中頭球先發制人的決勝球後的第壹次。在與阿伯丁隊的比賽中進球也是梁鉉浚在上賽季包括24場正規聯賽在內的31場正式比賽中攻入的唯壹進球。 雖然當天的比賽以平局收場，但凱爾特人隊積分高達60分（19勝3平1負），在12支聯賽球隊中排名第壹。與少賽壹場的排名第二的格拉斯哥流浪者隊（積44分•13勝5平4負）相比，仍遙遙領先。

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