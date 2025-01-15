BTS的《Dynamite》音源播放量突破20億次. January. 15, 2025 08:30. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 人氣組合防彈少年團（BTS）的熱門歌曲《Dynamite》在世界最大的音源流媒體平臺Spotify上的流媒體次數超過了20億次。14日，據Hybe Label Big Hit Music透露，BTS在2020年8月發表的數碼單曲《Dynamite》以12日Spotify統計為準，流媒體次數突破了20億次。《Dynamite》在發行當時作為韓國歌手的歌曲首次進入Spotify《Daily Top Song Global》第壹名。MV也是去年BTS的歌曲中首次在YouTube上的點擊量超過19億次。 輕快的迪斯科流行音樂，具有中毒性旋律的《Dynamite》被評價為BTS成為全球明星起到了決定性作用。BTS憑借這首歌在K-POP歷史上首次登上了美國公告牌主單曲排行榜“Hot 100”的第壹位。該歌曲還入圍了美國權威大眾音樂頒獎典禮“格萊美大獎”最佳流行二人組•組合表演部門的候選名單。 去年BTS成員田柾國作為韓國歌手首次以個人單曲《Seven》突破了20億次流媒體播放量。目前，《Seven》的流媒體播放量約達21億次。突破20億次Spotify的K-POP只有兩首歌曲。 據Spotify透露，去年壹年間創下最高流媒體記錄的音源是美國流行歌手薩布裏娜•卡彭特的《意式濃縮咖啡》，播放量約為16億次。同期播放歌曲最多的歌手是泰勒•斯威夫特，約262億次。

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