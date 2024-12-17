乘著《APT.》熱風，ROSÉ的個人專輯在公告牌上排名第三. December. 17, 2024 07:52. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 女子組合BLACKPINK成員“ROSÉ”（朴彩英•照片）和女子組合“TWICE”在美國Billboard（公告牌）主專輯排行榜“Billboard 200”中分別穩居前五名。 據15日公開的排行榜預告報道，ROSÉ的首張個人專輯《rosie》排名第三，女子組合TWICE的第14張迷妳專輯《Strategy》排名第四，均首次進入Billboard 200榜單。Billboard 200排行榜是將實物唱片銷量、流媒體及音源下載次數等換算成專輯單元後進行排名。這次ROSÉ的《rosie》共創下了10萬2000張的專輯單元記錄，其中7萬張是實物唱片的銷售量。特別是ROSÉ的先公開曲《APT.》因與流行歌手布魯諾•馬爾斯的合作而更加受到關註，在公告牌主單曲排行榜“Hot 100”中排名第8位，在“流媒體歌曲”排行榜中排名第2位，人氣飆升。 TWICE此次憑借《Strategy》創下了相當於8萬8000張的專輯單元紀錄，進入了Billboard 200排行榜。公告牌方面表示：“TWICE連續6張專輯進入前10名。”TWICE曾憑借前作《With YOU-th》首次登上Billboard 200排行榜榜首。

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