不到一周就穿幫的戒嚴參與者謊言. December. 14, 2024 07:21. . “是為了警告。” 尹錫悅總統在宣布戒嚴的第二天（4日）在龍山總統室會見國務總理韓德洙、國民力量黨代表韓東勛等人，並表示：“戒嚴是對在野黨暴舉的‘警告用’措施。”但在10日，前特戰司令郭鐘根爆料，尹錫悅在秘密電話中指示，“議決法定人數好像還沒有達到，快點破門進去，把裏面的人員拉出來”。戒嚴部隊將國會議員拉出來，無論誰看都不是警告性。謊言被揭穿僅用了6天時間。 “沒有指示” 總統室7日對記者說：“總統從未指示任何人逮捕和拘禁國會議員。”當天，國家情報院第一次長洪壯源在國會上公開了尹錫悅“抓住這次機會，徹底整理”的發言和逮捕對象的政界人士名錄。不知是不是因為萬幸，總統室沒有作出“仔細聽吧！要求徹底整理並不一定意味著逮捕和拘禁”式的澄清。這一謊言連一天也沒扛過。 “看電視才知道” 警察廳長趙誌浩5日在國會表示：“通過媒體得知宣布戒嚴的事實。”前司令郭鐘根6日在油管上表示：“通過（新聞）字幕才知道。”全是謊言。根據調查結果，趙誌浩提前被叫到三清洞總統家中，直接從尹錫悅那裏拿到了戒嚴作戰指揮文件，並聽取了作戰計劃“吹風”。郭鐘根還前主動吐露了戒嚴兩天前時任國防部長金龍顯下達6個戒嚴任務地點一事。兩個謊言不到一周都穿幫了。 一般而言，牽扯犯罪的人說謊，最大的理由就是想隱瞞罪行。或者，也有可能是想稍微減少一下落下的處罰。有些人可能想通過說謊來維護名譽。口中說著“我絕對沒有牽連”。 但這次戒嚴是全體國民和外電現場直播的。警察、檢察、高級公職人員犯罪調查處正在像賽馬一樣進行調查。人證物證充裕。真相和處罰結果可能比期待來得慢，但肯定會到來。隨著一人兩人相繼脫離戰線，對好口徑的謊言軸心正在瓦解。沒看到連當晚總統的臉色也被透露了嗎? 如果現在還有人認為“只要我閉嘴，就不會知道真相”，就應該自覺地認識到現實。相比犯下最大罪的人，隱瞞到最後的人更容易受到背叛。如果能減少為查明真相而消耗的國力、努力、時間，用於重建衰敗的國家，那將是好事。 國民沒有想到，2024年，韓國總統任期剛剛一半，會發生這種史無前例的國難。選沒選他的人都是一樣的心情。尹錫悅在2022年5月10日的就任儀式上這樣說過。“我一定會以自由、人權、公正、聯合的價值為基礎，與偉大的國民一起打造一個國民真正的主人國家，在國際社會上盡到責任、受到尊敬的國家。”不知道是現在才穿幫的謊言，還是最終成為了謊言，只有他本人知道。

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