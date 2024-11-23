慶北醫大生，今年高考398分…“曲線救國進入首爾圈醫大的擔憂或成現實”. November. 23, 2024 07:47. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 據悉，慶北地區醫科大學在校生的2025學年度高考（大學入學考試）估分結果顯示，在滿分400分的情況下，獲得了398分的高分。這是可以考上首爾大學醫學院的最上位圈分數，對此，考生和家長之間出現了“休學的醫大學生再次挑戰入學考試，包攬最上位圈”的擔憂成為現實的反應。 22日，據教育界透露，慶北地區某醫科大學壹年級在校生在國語、數學、英語、探究科目中共獲得398分（滿分400分），並公開了估分結果。該學生在科學探索領域只錯了壹道地球科學問題，因此有言論稱“也有可能是地區第壹名”。但是因為是估分成績，所以下月6日韓國教育課程評價院通知成績時，分數可能會有所不同。 據悉，該學生為了挑戰首爾的醫科大學，壹直在準備高考。此前，鐘路學院曾預測，在2025學年度入學考試中，首爾大學醫學院的合格線以國語、數學、探索領域的原分數為準，滿分300分中需達到294分。如果按照估分結果，該成績可以考上首爾大學醫學院。 入學考試業界預測，從今年年初開始提出休學申請並拒絕上課的大部分醫大學生為了進入主要大學醫學院，將再次挑戰入學考試。教育界相關人士表示：“首都圈的某私立大學醫學院曾表示，今年新生中有60%不是第壹次參加高考。” 醫科大學在校生如果選擇N考（挑戰2次以上大學入學考試）進入最上位圈醫科大學，對自然系列也會產生連鎖性的影響，因此高三在校生的選擇余地相對會減少。鐘路學院代表林成浩（音）表示：“因為N考生很擅長入學考試，所以高三在校生應該優先考慮隨時招生”，“考試比去年容易，預計會出現很多上位圈同分者，因此眼力見兒鬥爭將非常激烈。”

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