美國“籃球女皇”克拉克轉戰高爾夫，職業業余配對賽“觀眾如雲”. November. 15, 2024 08:16. by 姜泓求 windup@donga.com. 18洞比賽結束後，在圍欄外觀看比賽的觀眾湧向了壹個地方。他們紛紛拿出平時在高爾夫球場上很難看到的籃球服、籃球等，要求簽名。這是14日在女子籃球“紀錄女神”凱特琳•克拉克（22歲•美國）參加的職業鱷業余配對賽上發生的珍貴風景。今年美國女子職業籃球（WNBA）新人王克拉克當天參加了在美國佛羅裏達州貝爾航空舉行的美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽安妮卡錦標賽的職業鱷業余配對賽活動。而且與目前女子高爾夫世界排名第1位的內莉•科達（26歲•美國）壹起打上半場9洞，與前世界排名第1位的“高爾夫女皇”安妮卡•索倫斯坦（54歲•瑞典）壹起打下半場9洞，得到了特別待遇。職業生涯共獲得72個巡回賽冠軍的索倫斯坦是該大賽的主角。但是觀眾們的視線卻集中到了克拉克身上。克拉克是從愛荷華州大學時期開始在美國全境掀起“女子籃球熱潮”的主人公。今年4月克拉克出戰的美國大學體育協會（NCAA）8強比賽，創下了歷屆NCAA最多觀眾（1230萬名）的新紀錄。接著，她成為首位兩次獲得美國業余體育協會（AAU）頒發給傑出業余運動員的“詹姆斯-沙利文大獎”的選手。據悉，最佳桿數為80桿左右的克拉克在當天比賽初期曾遭遇發球飛到站在附近的觀眾席上的驚險狀況。為了表示歉意，她從右邊的口袋裏又拿出壹個高爾夫球，再次試圖開球。在熱身之後，她還展示了令人印象深刻的短切、推桿等動作，贏得了觀眾們的掌聲。賽後，科達發表感想說：“能夠親眼看到凱特琳對體育產生多麽驚人的影響，感覺非常棒。”克拉克也表示：“我認為體育將人們團結在壹起。這就是體育的美麗之處，也是我壹生都熱愛體育的原因。”

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