史無前例的“醫大擴招”引來歷來最多的復考生……越來越混亂. November. 15, 2024 08:13. . 圍繞今年醫科大學擴招規模的混亂正在長期化，這種情況下，從14日開始高考起，2025學年入學考試正式拉開帷幕。今年高考報名人數比去年增加約2萬人，達到52萬人，其中“N考生”多達16.17萬人，創下21年來最高紀錄。醫大擴招1552人，與首爾大學理工科名額規模相似，再加上從明年起醫大名額又要變化，醫大門戶今年突然大開然後有可能再次關閉的憂慮也助長了N次重考的學生。 繼去年高考前5個月出臺的“排除殺手題”方針導致大混亂後，今年又有突如其來的醫大擴招，入學考試在比去年更加不確定的情況下進行。根據高等教育法的事前預告制，高考錄取的大框架要在4年前公開，各大學的錄取計劃要在1年10個月前公開。但今年2月政府突然宣布醫大擴招2000名，5月底才確定各大學擴招規模。雖然政府表示有10年後醫生人數不足的迫不得已的理由，在法律上不存在問題，但入學考試的穩定性連續兩年動搖，應該說是入學考試政策的失敗。 問題是，隨著入學考試的進行，考生們所經歷的混亂有可能進壹步擴大。據悉，在為尋找醫政矛盾出口而成立的朝野醫政協商機制首次會議上，醫生團體為防止醫大學生集體休學導致教育超負荷，提議大幅減少今年的隨時招生和定時招生人數。如果該方案得以實施，醫大的招生名額反而有可能少於擴招前，這對於本以為考醫大變得容易的考生們無疑是晴天霹靂。直到高考當天才提出有可能重新調整醫大招生名額，這本身就會給醫大報考生和全體考生帶來巨大的負擔。 之於明年的醫大擴招問題，隨著政府也表示可以重新討論，連高二學生也陷入了極度混亂之中。受醫大擴招的影響，去年首爾大學3610名新生中有6.5%退學。其中30%是工科生。由於N考生增加，社會費用加大，入學考試混亂長期化，醫生供應中斷，培養科學技術人才的生態系統正在受到威脅。無可奈何地承認醫大擴招政策的錯誤，未能及時糾正，要付出的代價太大了。

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