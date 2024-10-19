“連續10年向學生們講授韓江的作品……她的文學想象力令人吃驚”. October. 19, 2024 07:19. by 金基潤記者 pep@donga.com. “連續10年每年都會向學生們講授韓江的作品。她的文學想象力令人吃驚。” 在英國牛津大學教現代英文學、世界文學、批評理論等的英文學系教授安基•穆克爾齊（照片）15日在接受本報的書面采訪時表示：“獲得諾貝爾文學獎的韓江的作品與全世界更多的讀者見面，值得稱贊。韓江是具有驚人才能的作家。” 連續10年每年向學生們介紹並教授小說家韓江的《素食主義者》等的他在10日（當地時間）諾貝爾文學獎獲獎者公布為韓江後，比任何人都高興，並在X（原推特）上多次共享了獲獎消息。美國《紐約時報》（NYT）等外媒也關註她長期講授韓江作家的作品，並采訪了她。她對《紐約時報》表示：“韓江的文章雖然包含了身體政治、性別政治、對抗國家的人們的政治，但絕對沒有放棄文學想象力。” 2015年就任牛津大學英文系教授的她，當時偶然接觸到英國翻譯家黛博拉•史密斯翻譯的《素食主義者》，很早就知道了作品的文學價值。此後，在英文學系碩士課程中，她首次向學生介紹了“人道主義小說”科目中的《素食主義者》文本，並開始授課。這是主要探究人權、人道主義和小說關系的科目。對於連亞洲文學本身都陌生的學生來說，韓國作家的小說可能更加陌生。但據說，每到壹學期的講課結束時，學生們就會把《素食主義者》選為最有趣的文本。 “在《素食主義者》中，壹位女性突然回避肉食，表現出性、政治、藝術覺醒的故事非常有趣。小說不把任何對象神聖化，但具有非常有趣和超現實的壹面。” 2016年，韓江憑借《素食主義者》獲得布克獎，她的名字開始廣為人知，從幾年前開始，學生們就主動要求講授《少年來了》。穆克爾吉教授表示：“韓江的小說不僅僅停留在讓讀者回想國家事件的方式上。這部作品慎重地再現了國家暴力犧牲者的人性、欲望和記憶。”另外，她還評價道：“作家在極其個人化地描寫小說中人物的心理創傷的同時，還執著於集體痛苦和生存形態，這壹點也很有趣。” 她說：“在韓作家獲得諾貝爾文學獎後，計劃更廣泛地介紹她的作品”，並表示希望更多的作品被翻譯，與全世界的讀者見面。

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