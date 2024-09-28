專欄：有希望的子葉KIA金倒永，第3年盛開的秘訣是“請勿觸摸”. September. 28, 2024 08:29. . 今年賽季的韓國職業棒球聯賽將以金倒永（KIA）開始，以金倒永收尾。從春季（4月）開始，金倒永在職業棒球聯賽中首次創下“每月10本壘打-10盜壘”記錄，在夏季（8月）實現了歷史最少比賽場次（111場）-最年輕（20歲零10個月13天）的“30本壘打-30盜壘”記錄。在秋季（9月），金倒永打破了2014年徐建昌創下的單賽季最多得分（135分）記錄。金倒永在球隊確定常規賽冠軍後，正式開始了“40本壘打-40盜壘”的挑戰。在韓國職業棒球聯賽中，森姆斯（當時NC）在2015年首次也是最後壹次達成“40本壘打-40盜壘”記錄。如果能夠實現，金倒永將成為首位達成這壹記錄的國內選手。 金倒永在2022年新秀選拔中在首輪被選中時就被稱為“總有壹天會達成30本壘打-30盜壘的選手”。但是偏偏有朝壹日成為今年的特別導火線是什麽呢？起亞隊主教練李範浩表示，“無論是在防守端還是在進攻端，我認為如果完全不去幹預，就能得到快速成長。年輕選手稍微發揮不好，就看眼色說‘要不把我排除在之外？’。不要過多幹涉，應該讓這樣的選手順其自然進行發展。” 就這樣在棒球場上“盡情釋放的”金倒永今年首次打滿全場，在取得30本壘打、30盜壘的同時，作為3壘手也出現了30次失誤。“30記本壘打、30個盜壘、30次失誤”的記錄在韓國職業棒球史上也是首次出現。有人說這是“不光彩的記錄”。但在李主教練看來，30次失誤才是本賽季金倒永能夠開花的最大養分。 李主教練說：“我從出道到打出20記本壘打，用了5年時間。不希望倒永經歷我曾經歷過的施誤法。除了不像話的本壘打之外，沒有因為失誤而責備過他什麽。如果因為失誤而開始隱藏，就要在壹年後挑戰這樣的記錄。反正經常失誤的賽季至少要出現壹次。那麽下次也會將失誤減少到20次、10次。” 每年在新人選拔中都會聽到“10年難得壹見的選手”的評價的選手，也有從美國職業棒球大聯盟（MLB）球隊看好的選手。但是他們都沒有發揮出期待的潛力。這與再好的原石如果沒有適當的“加工”就無法成為寶石是同樣的道理。即使是同樣的鉆石，根據切割方式的不同，其價值也會有天壤之別。 越是好的原石，在專家眼中寶石越閃亮。教練說“只要修改這個就好了”，想要修改選手的理由也大同小異。但是再怎麽飛快的擊球手在擊球位上10次中也會有7次失敗，這就是棒球。不是壹局定勝負，而是1年進行144場比賽，比起眼前的成功，更重要的是找出戰勝失敗的方法，從中尋找機會。金倒永之所以能夠讓外界對自己寄予的厚望成為現實，是因為相信自己的能力並等待的“請勿觸摸no touch”時間。人不是石頭。不是從外面切掉，而是自己醒悟並打磨的時候最明亮。

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