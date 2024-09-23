每五家就有兩家“獨居”，如何應對日益緊迫的縮小社會. September. 23, 2024 07:55. . 朋友J最近搬家後，收到了統長發來的壹條短信。內容是，為了確認是否真的住在家裏，將上門訪問。信息的最後寫道，“家裏人誰都可以確認”。他說自己是壹個人住，問能不能周末早晨來拜訪，因為項目即將結束，天天都要上夜班。但得到的回答是，“晚上11點之前給我打電話吧”。結果晚上11點多，統長到了家門口又走了。J說：“不知道讓獨自生活的人怎麽辦，很生氣。對方最後壹句話又說‘我想是當然會有其他人在壹起生活的’，更是讓人無語。” 之所以再次想起J的插曲，是因為統計廳12日公布的“未來家庭人口推算”。統計廳每兩三年預測壹次今後30年的家庭規模、家庭成員數等，但此次推算中，加快的壹人家庭增加趨勢尤為明顯。據推算，單身家庭到2037年將占全體的40.1%。也就是說，13年後，每5個家庭中就有2個家庭是獨居。2年前的估算中，2050年單身家庭的比重也沒有超過40%。 早在4年前，政府已經出臺了針對壹人家庭增加的中長期應對方案。當時政府在解釋推進背景時說：“雖然家庭結構變化很快，但居住、福利等家庭相關政策仍然維持著過去以四人家庭為中心的框架。”應對方案包括搞活公有住宅、加強對女性壹人家庭的安全、努力防止老人壹人在家孤獨死等。但是像J壹樣反問“什麽時候出臺了這樣的政策”的人更多。 當時的中長期應對方案中還包括“培育壹人家庭新產業”，決定擴大對方便食品產業的支援，並支援單人家庭菜單開發等咨詢。雖然政策效果不得而知，但企業正在迅速應對加快的縮小社會時鐘。在大型超市裏，已經可以輕易看到針對單人家庭的小容量、小包裝產品，還推出了多種單人廚房家電產品。 獨居者增加是高齡化的另壹種面貌。隨著與子女分開生活的老人越來越多，單人家庭的數量以高齡層為中心正在增加。據未來家庭人口推算，65歲以上的壹人家庭在今後30年內將增至2.6倍。到2052年，單人家庭中比重最大的年齡段將是“80歲以上”。在去年的家庭實態調查中，70歲以上的應答者已經把“壹人家庭生命周期分類支援”選為第二個需要的家庭支援服務，這是值得回味的部分。 由於低出生率嚴重到令人擔心國家的消亡，壹人家庭的應對可能會被拋在腦後。為了創造有更多孩子出生的環境，只能采取優待兩人以上家庭的政策。但在生活中，誰都至少壹次成為壹人家庭，現在也成為了老齡化帶來的眼前的現實。應該把“應對縮小社會”的口號填滿實質內容。“以四人家庭為中心的框架”與現實相撞、爆發不和諧音的時候已經不遠了。

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