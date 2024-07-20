崔泰源會長：“兩三年內NVIDIA沒有對手”. July. 20, 2024 07:28. by 西歸浦=朴賢益記者 beepark@donga.com. “2~3年內英偉達（NVIDIA）沒有對手。不會輕易倒塌的。” 19日，兼任大韓商工會議所會長的SK集團會長崔泰源在濟州新羅酒店舉行的大韓商工會議所濟州論壇上，對“認為AI半導體第壹位的英偉達會乘勝長驅到什麽時候”的提問做出了上述回答。崔會長解釋說：“即使有企業制造出相似的芯片，也無法在壹瞬間制造出驅動該硬件的軟件。” 但是崔會長補充說：“之後企業是否能利用AI賺到錢是關鍵。”如果企業通過AI成功實現收益化，即使價格昂貴，也會使用性能好的英偉達芯片，否則對更便宜、性價比高的芯片的需求將會增大。 崔會長還把AI產業比喻為過去的“淘金熱”，並表示：“SK和英偉達等半導體公司是為淘金的AI企業出售牛仔褲、鎬頭賺錢，讓NAVER等AI企業以較低的費用淘金是我們的基本戰略。”崔會長還強調：“AI這個金礦事業是大韓民國很難獨自進行的全球戰爭”，“要想勝利，需要友軍，無論是美國還是日本，都要尋找有力量的合作夥伴，以應對多種可能性。” 與崔會長壹起出席論壇的NAVER代表崔秀研強調了Sovereign AI（AI主權）。崔代表表示：“就像來到濟州島美食店，所有人（想要的結果）都不壹樣，我認為需要符合歷史、文化脈絡的國家AI。NAVER將以開發本國語言中心模式的經驗和訣竅為基礎，支持世界各國確保Sovereign AI。” 崔代表表示：“重要的是獨自無法完成，所以我認為構建好泛韓國合作模式是AI時代我們在競爭中獲勝的道路。將與在AI基礎設施、數據、服務等多個領域具有共同目標的企業壹起擴張全球Sovereign AI生態系統。”

한국어