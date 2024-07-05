四大集團的青年所占比重也在減少. July. 05, 2024 08:09. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 據調查，去年三星電子職員中“40歲+”的比重首次超過了“29歲-”的比重。據調查，包括三星電子在內，四大集團的各代表企業中，29歲以下職員的比重都下降到了30%以下。據分析，受低生育、高齡化影響，人口結構發生變化的情況下，企業進軍新事業放緩，招聘結構發生變化。 《東亞日報》4日對三星電子公布的2008年至2024年可持續經營報告進行分析的結果顯示，去年26.7860萬名三星電子國內外職員中，29歲以下的職員有7.2525萬人（27.1%），40歲以上職員有8.1461萬人（30.4%）。去年，29歲以下人群的比重首次下降到30%以下，40歲以上人群的比重超過30%。第壹個公示年度2008年，29歲以下職員比重為59.6%，40歲以上職員比重為10.2%。 在四大集團的代表企業三星電子、SK海力士、現代汽車、LG電子等4家企業，29歲以下職員的比重均低於30%。SK海力士為29.6%，現代汽車為12.6%，LG電子為18.4%。以SK海力士為例，2022年國內外職員中29歲以下的比重首次降至30%以下。現代汽車在2022年國內職員中50歲以上所占的比重比起到腰部作用的30歲至49歲所占的比重更大。 韓國的中位年齡從2008年的36.7歲上升到了今年的46.1歲，這反映了人口結構的變化。據分析，受新事業停滯的影響，從過去的大規模公開招聘為主轉變為以經驗為主的招聘方式也產生了影響。韓國開發研究院）勞動市場研究組組長韓約瑟（音）指出：“在壹旦錄用就很難解雇的環境下，轉變為只錄用少數職務所需的人力的方式也產生了影響。通過職務重新設計，為了維持高齡層的生產性，需要考慮全面搞活企業的投資。”

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