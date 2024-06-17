在野黨：“本周內完成國會機構組建”VS 執政黨壹再強調：“全面推倒重來”. June. 17, 2024 08:04. by 劉彩燕記者、權九龍記者 ycy@donga.com、9dragon@donga.com. 第22屆國會開院3周後，朝野政黨圍繞國會機構組建的談判仍處於對峙狀態，“半邊運營”長期化的憂慮正在加大。共同民主黨16日表示，“不久後將完成國會機構組建”，繼續對執政黨施壓。對此，執政黨和政府壹致表示，“如果國會矛盾深化，損失將原封不動地由國民承擔”，對在野黨的“單邊獨霸”表示擔憂。 共同民主黨計劃，繼已經結束常任委員長選舉的法制司法委員會和運營委員會等11個常任委員會之後，盡快結束其余7個常任委員長的選舉。該黨院內發言人姜友正當天強調：“向國會議長禹元植方面要求17日召開全體會議，正在進行協商。即使明天不召開全體會議，本周內也會無條件完成國會機構組建。” 不過，有觀察人士認為，共同民主黨難以在17日的全體會議上單獨處理。禹元植在接受記者采訪時表示：“正在關註朝野政黨之間的磋商。”國會議長室相關人士表示：“唯壹的案件是選出常任委員長，禹議長認為還需要進行對話。” 國民力量黨緊急對策委員長黃右呂當天在高層黨政協議會上表示：“多數黨的在野黨就像占據了國會所有議席壹樣，正在形成專橫，看得出立法獨行的獨裁……會招致國會無用論和國民的諸多指責。”總統秘書室長鄭鎮碩表示：“國會法的根本精神，也是對話和妥協這壹議會主義的根本。” 執政黨領導層壹再表示，“國會機構組建必須推倒重來”，堅持予以抵制。但是，黨內也有聲音稱，“應該在國會內部戰鬥。哪怕是7個常任委員長，也要尋找實際利益”。該黨院內核心相關人士表示：“到本周初為止不會退縮。解除抵制需要名分，計劃尋找它的方法。”

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