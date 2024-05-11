醫學院擴招會議，4處中有2處提交會議記錄. May. 11, 2024 08:00. by 趙有羅記者、呂根鎬記者 jyr0101@donga.com、yeoroot@donga.com. 韓國政府10日向法院提交了醫學院擴招過程中運營的4個會議機制中的2個會議記錄。4月30日，法院在醫學院停止執行擴招的抗訴審中要求，“在10日之前提交擴招規模2000名的依據和分配方針等資料”。 法庭表示將在本月中旬之前得出結論，預計13日至17日將得出抗訴審結果。保健福祉部第二次官朴敏守10日在中央災難安全對策本部發布會上表示：“根據法律，如果有速記記錄，將提交速記記錄，對於沒有速記記錄的會議，將提交所有擁有的資料。除了法院要求的資料目錄外，還將充實說明所需的資料，盡可能多地提交。” 政府討論醫學院擴招的會議機制是醫療懸案協議體、保健醫療政策審議委員會及其下屬的醫生人力專門委員會、醫學院名額分配委員會。其中，保健醫療政策審議委員會及其下屬的醫生人力專門委員會提交了會議記錄。根據與醫協的協議，沒有制定會議記錄的醫療懸案協議體似乎都提交了開場白、報道資料、聯合發布會資料等。大韓醫生協會也向法院提交了醫生、醫大學生、家長等42206人的請願書和日本醫生供需分科會會議錄等3件參考資料。 據悉，參考資料中包含了對政府2000名擴招政策的不當之處。不過，政府會議錄等具體資料內容當天沒有公開。朴敏守表示：“將討論在審判結束後公開的方案。”負責醫學院教授、專攻醫生、醫學院學生等訴訟的李秉喆（音）律師也表示：“政府提交的資料內容暫時不會公開，提交反駁文件後將公開。”

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