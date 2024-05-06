“只在正確的時候去揮桿壹擊”，巴菲特持有257萬億韓元現金資產. May. 06, 2024 07:51. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “2016年首次投資以來，蘋果公司的投資魅力下降了嗎？” 4日（當地時間），在美國內布拉斯加州奧馬哈籃球主場CHI健身中心。在全世界聚集了3萬多人的伯克希爾-哈撒韋股東大會現場，馬來西亞股東謝爾曼•蘭姆（27歲）的提問被采納為第壹個提問。這發生在伯克希爾-哈撒韋公司宣布出售其第壹季度（1~3月）持有的13%的蘋果股份約1.15億股之後。蘋果首席執行官（CEO）蒂姆•庫克坐在股東大會最前排。 伯克希爾-哈撒韋公司會長沃倫•巴菲特（照片）表示：“不是這樣的。蘋果公司今年將在我們持有的股份中占據最高比重。聯邦政府擁有企業收益的壹部分（稅金），財政赤字高，因此希望提高相關比率。”他解釋說，這是擔心法人稅上升而減持股份，而不是改變對蘋果的預測。巴菲特會長還再次強調：“可口可樂、AMEX和蘋果，只要沒有特殊情況，就會壹直持有（股份）。” 伯克希爾-哈撒韋公司雖然大量出售，但以3月末為準，仍持有價值1354億美元（約184萬億韓元）)的蘋果股份，是除上市指數基金（ETF）以外的蘋果最大股東。伯克希爾-哈撒韋公司當天表示，現金性資產從去年年末的1676億美元增加到了第壹季度末的1890億美元（約257萬億韓元）。

한국어