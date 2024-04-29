夢想著“敗者復活”，今天也繼續奔跑. April. 29, 2024 08:11. by 李景振記者 lkj@donga.com. 獨立棒球隊京畿道聯賽漣川奇跡隊的投手崔鐘完（25歲•人名音譯）在去年決賽聯賽冠軍爭奪戰第三場比賽中，作為勝利投手獲得了最有價值球員（MVP）的榮譽。在今年的首場比賽中，崔某在5局內抓下6個三振，沒有失分，成為勝利投手。截止到28日，他的平均責任失分為1.27，在投手領域處於領先地位。 這樣的成績是準備今年賽季時流下的汗水的結果。去年冬天在巨濟島冬季訓練場通過跳躍和15米短跑提高了速度，還通過核心運動和肌肉運動增強了力量。崔某表示：“對變速球類最有自信”，“本賽季爭取不受傷，努力調整好狀態，為進入職業聯賽做好準備。” ●前KT隊和LG隊主教練等明星教練組成員加盟 今年迎來第6個年頭的“獨立棒球隊京畿道聯賽”從上月14日衛冕冠軍漣川奇跡隊和亞軍城南喜鵲隊的揭幕戰開始，拉開了2024賽季的帷幕。獨立棒球隊是無法進軍職業聯賽或被球隊放逐的選手們聚集在壹起，夢想著能挑戰職業聯賽的“敗者復活戰”，鞏固內部實力的棒球隊。 今年的聯賽有△漣川奇跡 △城南喜鵲 △坡州挑戰者 △加平威爾士 △水原PINEEGS △抱川怪獸 △高陽Wonders等共7支球隊約200名選手參加。預計到10月為止，每隊將舉行36場比賽和決賽等共134場比賽。 截止到28日，漣川奇跡隊以9勝1負的戰績排在首位，城南喜鵲隊以7勝2負的戰績緊追漣川奇跡隊。京畿道棒球和壘球協會相關人士表示：“如果前3名球隊確定，常規賽第2名和第3名的球隊將以3戰2勝制先進行交鋒，兩者之間的勝者將與第1名以5戰3勝制先決出冠軍。” 此前職業球隊教練組出身的人士也加入了聯賽。前KT壹線隊主教練曹凡鉉擔任水原PINEEGS隊主教練，前LG雙子隊擊球教練申慶植擔任了城南喜鵲隊的主教練。前鬥山熊隊投手陳雅各則兼任加平威爾士俱樂部主席和球隊主教練職務，前LG雙子隊二軍主教練金寅植也同時擔任漣川奇跡俱樂部主席和主教練職務。金教練說：“選手們抱著最後壹場比賽的心態努力運動，幹勁十足”，“今年也會傳授我所有的經驗，盡最大努力把選手們送往職業比賽。” ●去年有15人進軍職業聯賽 京畿道今年也將支援獨立棒球隊的選手參賽津貼、訓練支援津貼、勝利津貼、主教練、助教津貼等14億韓元，幫助選手們集中精力進行運動。另外，還計劃通過推進職業球隊二線隊和日本獨立球隊之間的交流戰，擴大選手實力。京畿道相關人士表示：“在京畿道體育會項目團體京畿道棒球壘球協會（普通部）註冊了獨立棒球隊，為支援提供了依據。” 在這樣的支持下，去年獨立聯賽中陳佑榮（坡挑戰者隊）、崔秀彬（高陽Winners•現高陽Wonders）、黃永睦（漣川奇跡隊）等15名選手取得了進軍職業聯賽的成果。自2019年成立以來，京畿道聯賽至今共有34人進軍職業聯賽。京畿道文化體育觀光局局長李鐘敦（音）表示：“將通過京畿道聯賽運營支援，積極幫助選手們的挑戰和成長。”

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