像彈跳的網球壹樣不可捉摸……三名男女之間的愛恨糾葛. April. 23, 2024 07:43. by 崔智善 aurinko@donga.com. 如果要選出目前在美國好萊塢最紅的女演員，就不能不提贊達亞（28歲）。13歲時通過迪士尼+選秀節目出道的她，在電影《蜘蛛俠》中飾演MJ、《沙丘》中飾演查妮等在大片中擔任主人公，壹路高歌猛進。她以酷爽且充滿自信的態度，作為美國MZ壹代的“Wannabe”明星備受粉絲喜愛。 贊達亞計劃通過24日上映的電影《挑戰者Challengers》進行演技變身。這是憑借性少數人群（LGBTQ）電影《請以妳的名字呼喚我Call Me By Your Name》（2017年）在韓國國內知名度較高的盧卡•瓜達尼諾導演的新作。贊達亞在劇中飾演曾是壹名天才網球選手，後來因傷隱退，成為丈夫教練的塔西壹角。 塔西是從青少年時期開始就備受矚目的網球女王。似乎只有花路的塔西的未來，因膝蓋受傷瞬間崩潰。在這樣的塔西身邊，有從小就暗戀她的阿特（邁克•費斯特飾）。阿特成為世界級網球選手，塔西成為阿特的教練和妻子，組建家庭。但是平靜的日常生活並沒有持續很久。阿特小時候的好友、曾追求過塔西的帕特裏克（喬什•奧康納飾）再次出現，兩人將展開壹場賭上自尊心的網球較量。 影片就像是彈向無法預測方向的網球。如果說瓜達尼諾導演的前作《請以妳的名字呼喚我》描繪了動搖日常生活的甜蜜、苦澀的初戀，那麽《挑戰者》則描繪了愛情、憎惡、欲望和現實交織在壹起的復雜的人類內心世界。將充滿緊張感的3名男女的關系用有節奏的音樂和快節奏的網球比賽場面視覺化的執導方式非常突出。網球變成攝像機，用混雜的鏡頭往返於兩個男人之間的場面，即使沒有臺詞，也能準確地傳達導演想要表達的感情。

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