超越生存的共存，宇宙如此浪漫的理由. March. 30, 2024 07:33. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 作者是天文學博士，現任研究員。引用作家介紹，由於從事“觀察宇宙空間的工作”，因此他小說的觀瞻與眾不同。最重要的是小說集《世界之樹的女神們》非常浪漫。作品集的主題很明確。人類不能用那壹星半點的知識來理解或支配廣闊的宇宙，只有相生和共存才是生存之道。作者以驚悚或冒險故事的形式，津津有味地詮釋了這個聽起來或許有點老套的命題。 第壹部作品《偉大的沈默》正如題目所暗示的那樣，提出了宇宙中存在的其他智慧生命體的問題。宇宙是浩瀚的，除了人類之外，還有其他擁有文明的智慧生命體，為什麽他們壹直保持沈默呢？ 但事實上，作者真正想講述的是將科學知識和技術利用在掠奪和壟斷上的巨大企業和隱藏在其下的人類的傲慢。“Intech”是壹家幾乎壟斷性地向處於能源危機的人類提供能源的跨國企業。主人公美厚在Intech宣傳部負責不起眼的業務，突然被副社長叫去。說是公司內部有間諜，讓他去找證據。作者以中篇分量中幾乎接近長篇的豐富設定和淵博的科學知識為基礎，構建了陰謀和矛盾、沖擊性反轉、宇宙規模的爆炸緊張劇烈地交織在壹起的巨大世界，吸引了讀者。 標題作品《世界之樹的女神們》在講述人類危機方面與前部作品有共同點，但主人公的態度和觀點卻截然相反。在宇宙基地研究木星的巨大衛星歐羅巴的生態系統的三位女性研究者聽到了地球因隕石墜落帶來的宇宙病毒而面臨危機的消息。傳遞消息的地球項目經理主張，即使破壞歐羅巴的生態系統，也要盡快活體采集外星生物，找出拯救地球的解決方案。 然而，歐羅巴基地的研究人員發現了在不破壞他人無辜行星的情況下尋求幫助的途徑。為此，他們必須冒著生命危險，但研究人員選擇犧牲自己的生命來拯救地球和歐羅巴。 作為文學思潮，浪漫主義（Romanticism）大約始於18世紀末的德國，在19世紀初期席卷歐洲。浪漫主義思潮的最大特點是存在超越人類理性和合理性的超然世界。因此，在浪漫主義作品中，主人公們遇到無法理解理性和合理性的情況，或被愛情或恐怖等強烈的感情所籠罩。或者為了超越現實利害得失的信念或理想，甘願燃燒自己的人生。 作者是天文學家，對他來說，超越人類現實的超然世界當然是宇宙。他的主人公們為了人類生存的理想而行動。而且，作家筆下的主人公超越只有人類生存的狹小圈子，努力在宇宙中與整個宇宙壹起生活。作為文學家，感受到純粹的“浪漫”就是這壹點。

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