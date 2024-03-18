“地方醫大實習淺嘗輒止”vs“兩年內改善”. March. 18, 2024 08:04. by 清州=趙維拉記者、釜山=朴成敏記者 jyr0101@donga.com. 15日，在忠北清州市忠北大學醫科大學（醫學院）本館4樓“尖端•安全環境解剖學實習室”。擺放著10個鐵制實習臺，墻壁和天花板上掛著顯示器和手術燈。解剖學與生理學壹起是醫科大學教育中最重要的基礎課程之壹。本科壹年級學生為了學習人體解剖，每6~8人壹組，實習“Cadaver（解剖用屍體）”。如果教授先示範，學生們就會看著實習室中央的大型屏幕和個別顯示器跟著做。但是，當天學生們反對政府的醫大定員擴招方針，提出集體休學申請後沒有出來，因此本應作為擠滿新學期學員的實習室非常安靜。 忠北大學醫學院相關人士表示：“如果醫大定員數擴大，小組人員不得不增至3~4倍以上，因此最終只能停留在‘淺嘗輒止的實習’上”，“在確保實習用屍體也不容易的情況下，如果醫大定員數增加，就會出現像西南大學醫大壹樣，30~40名學生實習1具解剖用屍體的情況。” 《東亞日報》14日至15日前往申請增加現入學定員2倍以上學員的據點國立大學忠北大學和釜山大學，視察了醫科大學教育現場。在本月4日教育部提出的醫科大學擴招申請截止中，忠北大學要求從目前的49人增加到250人，釜山大學要求從125人增加到250人。 醫科大學教授們主張：“如果從2025學年度開始定員急劇增加，目前以小規模討論和實習為主進行的課程大部分將改為大型授課。”韓國醫科大學•醫學專門研究生院協會理事長申燦秀（首爾大學醫學院教授）表示：“如果迅速增加招生名額，雖然可以進行20世紀80年代式的教育，但是很難進行面向未來的教育”，“由於實習環境的惡化等，醫大學生之間也會出現教育差距。” 相反，保健福祉部就“教育質量”下降的憂慮表示：“已經確認，即使增加人員，也能滿足醫學教育評價認證標準”，“通過調整分班授課和課程等，還可以準備擴充不足的教育基礎設施的時間。”

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