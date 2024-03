“與SPS病魔作鬥爭的”席琳•迪翁:“總有壹天會回到舞臺上”. March. 18, 2024 08:04. by 丁陽煥 ray@donga.com. “我想給熬過艱難時間的所有人送去‘我們能做到’的助威。” 演唱電影《泰坦尼克號》主題曲《My Heart Will Go On》的加拿大歌手席琳•迪翁(56歲)向像自己壹樣患有疑難雜癥的人們傳達了希望的信息。迪翁在2022年12月公開了自己患上全身肌肉僵硬的神經疾病“僵人綜合征(Stiff-Person Syndrome•SPS)”並正在與病魔作鬥爭的事實。 迪翁15日(當地時間)在照片墻上上傳了與三個兒子的合影,並留言說:“今天是‘國際SPS關註日’。向因SPS而飽受痛苦的世界上所有的人表示鼓勵”,“大家應該相信自己能戰勝疾病。”作為世界級女歌手壹直深受人們喜愛的她說:“努力克服這種疾病是我人生中最艱難的經歷,但總有壹天會回到舞臺上,找回平凡生活的決心沒有改變。” 迪翁上傳大兒子勒內夏爾(23歲)和雙胞胎尼爾森、艾迪(13歲)的照片是因為“想感謝我的孩子、家人和所有人的愛。”坦白與病魔作鬥爭後取消所有演出並消失在正式場合的迪翁在去年11月觀看北美冰球聯盟(NHL)比賽時再次露面。上月4日,在第66屆格萊美頒獎典禮上,她在長子的護送下,作為“年度專輯”的驚喜頒獎嘉賓登場,贏得了觀眾的起立鼓掌。當天的獎項由當代最棒的著名女歌手泰勒•斯威夫特獲得。

한국어