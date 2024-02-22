“動作戲更有看頭”，蒂莫西•柴勒梅德以“沙漠的救世主”回歸. February. 22, 2024 07:55. by 崔智善 aurinko@donga.com. “我想觀眾們會不會覺得電影《旺卡》中的巧克力人突然在《沙丘》的宇宙中做什麽呢？我認為韓國是壹個對電影擁有無比熱情和熱愛的國家。如果我們的電影在韓國被積極接受，我會很高興的。” 如果要選出當今時代美國好萊塢最火的男人，就不能不提這位演員蒂莫西•柴勒梅德（29歲）。調皮的眼眸、細膩的臉部線條、像希臘神話中出現的蜿蜒曲折的頭發散發出“少年美”的他吸引了全世界各地的粉絲。韓國也不例外。目前，國內影院上映的電影《旺卡》觀影人數超過260萬人次，位居票房榜榜首，本月28日，他主演的《沙丘：Part2》即將上映。現在正是“蒂莫西•柴勒梅德時代”。 21日，在首爾永登浦區康拉德酒店舉行的《沙蘭：Part2》記者見面會上，柴勒梅德壹登場，場內就響起了歡呼聲和閃光燈的聲音。他身穿韓國品牌“Juun.J”的天藍色連身褲出現，臉上帶著燦爛的笑容說：“感謝大家比全世界任何地方都熱情款待。” 《沙丘：Part2》是繼在韓國量產“沙丘狂人”而備受喜愛的科學幻想（SF）電影《沙丘》（2021年）之後時隔3年推出的續集作品。該片改編自1965年弗蘭克•赫伯特出版的同名小說。導演由曾執導《降臨》（2016年）、《銀翼殺手2049》（2017年）的導演丹尼斯•維倫紐瓦執導。 第二部比第壹部更有吸引力。劇情發展速度更快，在屏幕上耀眼地展現了維倫紐瓦導演特有的美妝仙境的沙漠面貌。雖然是影片長達2小時46分鐘，但如果沈浸在宏偉的畫面和細節中，就會如箭壹般飛馳而去。大師漢斯•齊默負責的電影音樂也提高了電影的投入度。據說，作為原作小說的粉絲，他傾盡“粉絲心”制作了OST。系列第二部講述了陷入皇帝陰謀而滅亡的阿特蕾德斯家族中唯壹生存下來的保羅（蒂莫西•柴勒梅德飾）成為救世主的旅程。好不容易保住性命的保羅遇到了沙漠原住民弗雷曼族，向他們學習生存方法，從而獲得了信任，弗雷曼族相信自己等待已久的救世主就是保羅。害怕人們盲目崇拜的保羅最終接受了自己的命運，發動戰爭，掌握了權力。維倫紐瓦導演表示：“我盡量忠實於原著。原著包含了對充滿領導魅力的領導人的警告信息。”柴勒梅德說：“與前作相比更堅強，動作戲也更多。這是我目前職業生涯中最艱難的作品。”此次《沙丘》劇組訪韓不僅有柴勒梅德，還有飾演契妮的贊達亞和飾演菲德•羅塔的奧斯汀•巴特勒。贊達亞曾在《蜘蛛俠》系列中飾演MJ壹角，巴特勒是電影《貓王》（2022年）中飾演貓王的頂級演員。兩位演員都是首次訪問韓國。贊達亞說：“從機場開始受到韓國粉絲的熱情款待，心裏暖暖的。收到了很多信，還沒讀完。還給了我很多韓國餅幹。”巴特勒說：“在全世界最喜歡韓國電影，所以很想來韓國看看。”這是柴勒梅德繼2019年之後第二次來韓。前壹天，他出現在首爾鐘路區的咖啡廳和永登浦區的韓牛店等地，享受首爾的樣子被拍到，成為了話題。

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