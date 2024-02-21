演唱《首爾探戈》的方實兒去世……與腦中風抗爭了17年. February. 21, 2024 07:36. by 李智允記者 leemail@donga.com. 演唱熱門歌曲《首爾探戈》、《首班車》等歌曲的歌手方實兒（本名方英順•照片）在長時間與病魔作鬥爭後於20日在仁川江華的壹家療養醫院去世。享年61歲。 出生於仁川江華的故人於20世紀80年代在駐韓美八軍部隊開始了歌手活動。1985年故人與朴真淑、梁貞姬壹起以女子三人組合“首爾姐妹”出道，以清爽的唱功聚集了人氣。留下了包括《首班車》、《輪船汽笛》、《青春列車》在內的多首代表曲。“撥開清晨的霧，踏上第壹班車，也裝載上自己的夢想……《首班車》等表現20世紀80年代韓國社會情緒的歌詞受到了大眾的喜愛。 1990年首爾市姐妹組合解散後，她轉為獨唱歌手，並演唱了《首爾探戈》、《女人的心》等歌曲，大受歡迎。1997年，她作為善行藝人受到了文化體育部長官的表彰。憑借明朗、溫暖的形象，進入21世紀後，故人相繼推出《什麽呀什麽呀》等輕快的舞曲。2007年，故人作為伴唱參與了組合Super Junior的韓國演歌（TROT）小分隊Super Junior-T演唱的翻唱曲《首班車》，再次受到關註。 但是同年6月故人因腦中風暈倒，之後持續了17年的病魔生活。據悉，去年因腦中風全身癱瘓，患有因糖尿病引起的視網膜癥，幾乎失去了視力。在因全身麻痹連說話都變得困難的情況下，故人仍然堅持練習發音等，表現出了積極的壹面。 “來去匆匆的人生就像雲朵壹樣……請忘掉世上所有的煩惱。”（《首爾探戈》） 靈堂設在仁川江華郡真愛葬禮現場。出殯日期是22日中午12時。043-298-9100

한국어