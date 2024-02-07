席琳•宋：“大家對只有韓國人知道的‘因緣’深有同感，對此感到幸福”. February. 07, 2024 07:39. by 崔智善 aurinko@donga.com. “《過往人生Past Lives》不僅僅是表面上的韓國電影，而是蘊含著韓國哲學和意識形態的電影。因為到12歲為止在韓國長大的我的內心想法自然而然地流露出來了。” 憑借處女作《過往人生》入圍第96屆美國奧斯卡金像獎頒獎典禮最佳影片獎、最佳原創劇本獎提名名單的席琳•宋導演（36歲•照片）臉上掛著激動的笑容說。6日，在首次與韓國媒體通過視頻見面時，宋導演就入圍奧斯卡金像獎提名名單壹事表示，“這是令人難以置信的榮耀。” 她說：“作品的主題‘因緣’壹詞在韓國誰都知道，但世界上大部分人都不太清楚。能看到很多觀眾理解、接受和感受‘因緣’這個詞，感到很幸福。”《過往人生》講述的是在韓國壹起度過童年的男女時隔20年在美國紐約重逢後，回顧人生和因緣的意義的內容。該片將於下月6日在韓國上映。 宋導演就《過往人生》的成功表示，電影《寄生蟲》（2019年）為我們鋪平了道路。她說：“雖然《寄生蟲》是壹部韓語電影，但獲得（奧斯卡）獎後，打開了大眾可以觀看有字幕的電影的道路。” 就最近像奈飛電視劇《怒嗆人生BEEF》壹樣，韓裔美國人的內容得到認可壹事，她表示，“‘移民者’的身份即使不與韓國要素聯結，也有很多人擁有。因為生活中移動時間和空間是所有人都可能會經歷的事情。” 宋導演還是電影《No.3》（1997年）宋能漢導演的女兒。當被問及父親對自己獲得奧斯卡提名的反應時，她笑著說：“想說真正有趣和特別的趣事，但是沒有”，“只是全家人都很開心，很好。”

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