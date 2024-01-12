“外星人”文班亞馬僅出戰21分鐘就砍下三雙. January. 12, 2024 07:43. by 任寶美 bom@donga.com. “外星人”維克多•文班亞馬（20歲•聖安東尼奧馬刺•照片）僅出戰21分鐘就達成了三雙數據，給球隊帶來了寶貴的壹勝。 文班亞馬在11日與底特律活塞隊的2023~2024賽季美國職業籃球（NBA）常規賽客場比賽中，以16分12籃板10助攻的三雙活躍表現帶領球隊130-108獲勝。這是正在度過NBA出道賽季的文班亞馬在32場比賽過後取得的職業生涯首次三雙。 文班亞馬創下了“最短時間三雙”歷史第二位的紀錄。在該領域歷屆排名第壹的是拉塞爾•威斯特布魯克（洛杉磯快船隊），他在2014年俄克拉何馬雷霆隊效力時期在20分鐘內實現了三雙。文班亞馬是自1977~1978賽季NBA開始統計相關記錄以來，在沒有失誤的情況下，成為取得三雙數據的最年輕選手。文班亞馬也是NBA歷史上第4位在沒有失誤的情況下取得三雙的選手。 文班亞馬說：“很高興在球隊獲勝的比賽中創下紀錄。我不知道這是在NBA歷史上第二短的時間內取得的（三雙）紀錄”，“比起數據，更想通過比賽繼續展現給大家。”文班亞馬是去年6月在NBA選秀中以全體第壹順位當選的新人（狀元），也是NBA現役選手中身高最高（2.24米）的。 在西部聯盟15支球隊中排名墊底的聖安東尼奧馬刺隊憑借當天的勝利取得了賽季第6勝（30負）。東部排名墊底的底特律活塞隊遭遇6連敗，賽季失利場次來到35場（3勝）。

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