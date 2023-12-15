《自然》“年度科學人物”公布，Chat GPT破格入選. December. 15, 2023 08:16. by 崔智媛記者 jwchoi@donga.com. 美國人工智能（AI）企業Open AI的生成型AI聊天機器人“Chat GPT”在國際學術雜誌《自然》每年評選的年度科學人物中榜上有名。 《自然》雜誌14日發表了選拔今年在科學界取得令人矚目的成果的10名研究者的《Nature’s 10》。像往年壹樣，在選定10名科學家的同時，將Chat GPT追加列入名單。 今年是首次將非人類的技術列入《Nature’s 10》。《自然》就選定Chat GPT的背景解釋說：“這是承認模仿人類語言設計的AI給科學發展和進步帶來的巨大變化。” 去年11月Open AI公開的Chat GPT給整個社會帶來了爆發性的變化。科學家們也受到了影響。首先，論文的寫作方式發生了變化。研究者可以在文獻調查、實驗結果摘要等方面利用Chat GPT，減少論文寫作時間。這意味著，可以花更多的時間進行為新發現而展開的實驗。但也有人擔心，Chat GPT會阻礙研究者的創意性，整體上降低論文的質量。 開發Chat GPT的Open AI首席科學家伊利亞•蘇茨克弗也榜上有名。蘇茨克弗在上個月主導了Open AI首席執行官（CEO）薩姆•奧爾特曼的免職，但後來又推翻立場，站在了爭議中心。目前他已辭去在Open AI董事會的職務。 《Nature’s 10》中有5名女性。她們分別是人類首次在月球南極著陸的印度“月球3號”的主角、印度宇宙研究組織（ISRO）博士卡爾帕納•卡拉哈斯蒂、成功生成世界首個核聚變基礎凈能量的美國勞倫斯利福摩爾國立研究所國立點火設施（NIF）的安妮•克裏徹博士、證明“Wegovy”、“Zepbound”等引起熱潮的肥胖治療劑的主要成分“胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）”功能的洛克菲勒大學教授斯韋特蘭娜•莫伊索夫等。 此外，在2只雄性老鼠細胞中生產出幼鼠的日本大阪大學教授林克彥、為廉價並可大量生產的瘧疾疫苗“R21”臨床試驗做出貢獻的布基納法索納諾羅臨床研究所負責人哈利杜•廷托等也入圍了此份名單。

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