“直到在平壤壹起演奏《阿裏郎》的那壹天”. November. 27, 2023 08:16. by 李智允記者 asap@donga.com. 如果首爾人在平壤唱“阿裏郎~阿裏郎~阿裏郎呦~”的歌詞阿裏郎，誰都會自然而然地回應“我的郎君翻山過嶺，路途遙遠”。因為《阿裏郎》是韓民族的歌曲，南北相同。 下月5日，在“阿裏郎之鄉”江原旌善，韓國藝術綜合學校首位脫北者出身的新生劉恩智（音譯下同）和平壤藝術大學出身的李智安將用古典吉他進行《阿裏郎》二重奏演出。這是下月4日至8日在旌善阿裏郎中心和京畿加平清rium、首爾瑞草區jeonghyo藝術中心，由jeonghyo文化財團等4個團體主辦、東亞日報社等9個團體贊助的第5屆世界韓民族演出藝術慶典“韓人和樂”的其中壹項演出。共有來自8個國家和地區的120多名演奏家參加。兩人除了《阿裏郎》之外，還將在朝鮮推出以“橄欖項鏈歌曲”而聞名的《El Bimbo》。演出是免費的。 《阿裏郎》因為找不到吉他二人組用的樂譜而親自編曲。23日，在與東亞日報的電話采訪中，李某表示：“為了不讓反復的旋律感到單調，加入了像伽椰琴壹樣撕扯的演奏法，還添加了‘即使累也要牽著手壹起走’的《孤獨阿裏郎》旋律。”劉某說：“心臟緊挨在壹起演奏的古典吉他原封不動地承載著演奏者的感情”，“將對留在北朝鮮的家人和故鄉的思念都深藏在《阿裏郎》裏了。” 兩人受到了流淌著“音樂血液”的家風的影響。李某是在北朝鮮享有最高人氣的歌手崔三淑的女兒，也是演唱《離別的釜山車站》的已故南仁樹（1918~1962年）的侄孫女。她說：“母親直到生下我的前壹天，還在錄歌。從肚子裏開始接觸的就是音樂。”劉某在人民學校時期，在父親的勸說下第壹次彈吉他。她笑著說：“母親拉小提琴，父親唱歌很好。遺傳了音樂基因。” 兩人第壹次見面是在兩年前。演奏完二重唱後，兩人還進行了介紹北朝鮮音樂等的脫口秀。演出結束後，觀眾們找到兩人表示感謝。劉某說：“雖然國家間的關系反復好壞，但至少我決心與觀眾溝通，實現‘小統壹’。”李某說：“音樂具有超越理念的力量。” 當被問到如果有壹天可以自由往返於南北，最先想做的事情是什麽時？兩人異口同聲地表示“想站在平壤的舞臺”。劉某說：“我想舉行歸國獨奏會，說‘我認真學習了’。我們將給沒有機會接觸西方音樂的被朝鮮居民們聽美妙的古典音樂。”

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