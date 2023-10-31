新千喜年與加沙地帶的爆炸聲. October. 31, 2023 09:54. . 不知道為什麽，每當世紀之交，人類都會做玫瑰色的夢。19世紀時也是如此，20世紀、21世紀也是如此。人們升起了充滿技術革新、人類理性和良心進步期待的“千喜年”廣告氣球。但是這個氣球變成蜂窩，流血只需要10多年。這已經是第三次了。 以色列方面表示，空襲加沙地帶時，正在進行最大限度的精密打擊。即便如此，平民的犧牲也不是沒有，更大的犧牲會因電力、飲用水、醫療、生活必需品的缺乏而發生，但與半個世紀前落在城市上空的毫不留情的空襲相比，確實令人驚訝。應該承認精密打擊技術的發展。 過去認為戰爭應該防止發生，壹旦戰爭爆發，掠奪、暴力、無情的戰爭犯罪就沒有辦法了。雖然交通工具發達，軍用糧食普及，但根本無法阻止戰爭的殘忍性。隨著電子制導炸彈、衛星攝像機等超乎想象的技術的開發，人類期待戰爭也能擺脫野獸的面孔，實現暴力的最小化。 這壹期待也破滅了。有絕對不會改變的東西。這就是人類自私的思考方式。在別國的戰爭中，即使有數十萬人死亡、遭受痛苦，仍能做出極其理性評價的人，只要自己的手指上被紮上小刺，就會突然變成自私、感情用事的人。如果刺不是小刺而是炸彈，那麽理性的崩潰就超乎想象。 在巴勒斯坦，我們看到了炸彈造成的理性崩塌。韓國社會對以色列-哈馬斯戰爭的討論體現了陣營理論和理念導致的理性崩潰。 巴勒斯坦問題真的沒有答案。今後很長壹段時間，我們都要看著反復的悲劇生活。我們社會的分裂還有機會。把我們的情況與處於戰爭中的那邊情況進行比較，是不是太過分了？即使是再小的事情，人類也很難放棄自私，把握理性。因此，更不能把那裏的極端當作別人的事情。

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