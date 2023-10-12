被修改遺傳基因的雞不會感染禽流感. October. 12, 2023 10:07. by 全南赫記者 forward@donga.com. 英國研究團隊通過基因編輯，制造出了抗禽流感的雞。 英國愛丁堡大學羅斯林研究所和倫敦帝國學院研究團隊通過可以編輯基因的CRISPR基因剪刀技術，誕生了抵抗禽流感的雞。相關內容刊登在10日的國際學術雜誌《自然通訊》 研究團隊孵化了對與流感病毒擴散相關的“ANP32A”蛋白質進行基因改造的小雞，並在它完全長成後進行了暴露於禽流感的實驗。10只中有9只沒有感染。即使人為地暴露在1000倍多的病毒中，也只有壹半左右感染病毒，但病毒量比沒有基因編輯的普通雞少，傳染力也低。 研究團隊認為，基因矯正只有達到完美的免疫力，才能實現商用化。因為部分免疫力反而會成為鼓勵病毒發生反擊變異的原因。也就是說，如果雞具有輕率的抵抗力，病毒就會進化，導致更加致命的傳染病流行。研究團隊計劃，對與禽流感病毒增殖有關的所有蛋白質的基因進行矯正，並在3年內制造出具有完美免疫力的雞。

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