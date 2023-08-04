“在不良公寓裏活不下去了”……因鋼筋缺漏，LH合同解約排起長隊. August. 04, 2023 07:52. by 鄭順九記者、李祝福記者 soon9@donga.com,bless@donga.com. 韓國土地住宅公社（LH）訂購的約1.2萬套公寓中缺少鋼筋，政府表示將推進賦予損害賠償請求權和合同解除權，對此相關咨詢層出不窮。特別是，由於損害賠償和合同解除權標準或條件尚未確定，入住者和預定入住者們的混亂和不安正在持續。 3日，據LH透露，發現鋼筋缺漏的15個園區的家庭總數為1.1264萬套。前壹天，黨政決定分別賦予相關園區入住者損害賠償和預定入住者解除合同的權利，但具體的損害賠償水平和合同解除權適用方案等尚未確定。LH相關人士表示：“黨政發表後，不斷接到向LH各地區本部詢問具體損害賠償規模或合同解除權的使用方法等的電話。” 當天政府表示，截止到9月末，將對無梁板結構的298個民間公寓園區共25萬套住宅進行調查。特別是損害賠償或合同解除權的賦予對象是否同樣適用於民間公寓也是未知數，因此預計民間居民之間的混亂也會增大。目前，已完成工程的園區就有188個，共有15萬套。居住樓也采用無梁板結構的園區有105個。國土交通部相關人士表示：“如果民間公寓有問題，施工公司將與入住者及預定入住者進行協商。”

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