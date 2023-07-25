停戰協定70周年. July. 25, 2023 07:56. . 江原道鐵原有壹座橋叫做承日橋。1948年開始施工，當時這裏是38度線以北，即朝鮮的土地。還沒等到大橋完工，朝鮮戰爭開始，大橋工程中斷了。戰爭結束後，這裏成了大韓民國的領土。韓國政府完成剩下的工程，於1958年12月開通。得益於此，這座橋融合了接受蘇聯技術的朝鮮式工藝和韓國式工藝。據說，承日橋這個名字也是將李承晚的“承”字和金日成的“日”字合成而成。 筆者曾在二十年前考察過這座橋。想起了以前的教科書中學到過，日本帝國主義強占時期的工業偏重於朝鮮地區。橋上是否也反映了這種差距？筆者也不是工程學學生，單純用肉眼區分當時工程技術能力的差異是不合理的。只是從表面上看，朝鮮的痕跡反而顯得更加粗糙而簡陋。仔細想想，在日本帝國主義強占時期，興南氮肥工廠或水豐水庫等幾個特別設施在朝鮮地區，但僅憑這些無法辨別工學的整體水平。在那個時期，經濟、文化、教育的中心也是首爾，整體上韓國的歷史和文化深度也比朝鮮高。 這是20年前在承日橋上想到的。這只是主觀上的感想，就算從專家的標準來看是錯誤，但此後韓國和朝鮮的差異也是無法想象的。當然，朝鮮也不是所有部分都落後。我們是壹個民族，有著同樣的傳統和力量，迎來了20世紀。現在在核、導彈、火箭等方面也擁有令人刮目相看的技術，威脅著韓國。 但在太多方面，雙方差距拉大。現在到了擔心即使統壹了，能否克服、如何克服這種差距的時候。7月27日是停戰協定70周年的日子。就統壹、分裂和戰爭進行了問答。有人問。妨礙統壹的第壹因素是什麽？比韓朝拉開的差距更糟糕的，是感性、感情上的接近方式。如果說統壹是民族的絕對課題，那麽冷靜、科學地接近是唯壹的方法。

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