159周！韓國名將高真榮打破高爾夫女子世界排名第壹累計時長紀錄. June. 28, 2023 07:53. by 姜泓求 windup@donga.com. 隨著高真榮（28歲•照片）將停留在女子高爾夫世界排名第壹位置上的時間延長到159周，刷新了該領域的最長紀錄。高真榮在27日發表的女子高爾夫世界排名中穩居首位。至此，高真榮停留在榜首的時間總計為159周，超過了羅蕾娜•奧查婭（42歲•墨西哥•退役）在2010年創下的總計158周的世界第壹記錄。由於本周不會舉行美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽賽事，因此預計到下周高真榮保持第壹名的時間將增加到160周。 女子高爾夫世界排名制度從2006年開始實施，包括高真榮和奧查婭在內，100周以上保持第壹位的選手只有5人。2018年首次參加LPGA巡回賽的高真榮在2019年4月首次登上了世界第壹的位置。此後她在2019年7月、2021年10月、2022年1月、2023年5月也位居第壹，達到了159周。從2019年7月到2021年6月，她連續100周穩居榜首。奧查婭自2007年4月登上榜首後，到2010年5月為止連續158周位居榜首。這是在女子世界排名第壹位置上連續停留時間最久的記錄。 高真榮說：“能和奧查婭並肩而立，我感到非常榮幸和幸福。但是會變得謙虛。”當天奧查婭通過LPGA巡回賽社交媒體表示，“我知道今天是非常特別的壹天”，“能夠長時間獲得世界第壹是壹件非常了不起的事情。希望（真榮）在最好的位置上繼續前進”，向高真榮表示祝賀。 高真榮接下來將參加7月6日開幕的LPGA巡回賽本賽季第三場大滿貫賽事—美國女子公開賽。

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