5名殉職消防員，雖然有些晚，但還是去了顯忠院. May. 25, 2023 07:54. by 李素貞記者 sojee@donga.com. “即使是現在，也感謝國家記住父親的名字和犧牲。” 已故消防士朴學哲（死亡當時26歲）的女兒朴素貞（音）表達了在1983年火災現場出動時殉職的父親的遺骸在40年後的25日被安葬在國立大田顯忠院的心情。朴消防士在蔚山北區接到住宅火災報警後出動，因交通事故死亡。朴某說：“雖然有些晚，但父親能和同事消防員壹起被安葬在顯忠院，心裏很踏實。相信父親也會安息的。” 政府於2005年制定了《國立墓地法》，規定消防公務員只能在1994年9月1日以後殉職的消防公務員才能被安葬在國立墓地。因此，像朴消防士壹樣，在此之前殉職的消防公務員們只能被埋在普通墓地。 有人指出，對消防英雄的禮遇不足後，國會於今年3月修改了法律，允許所有殉職消防公務員安葬在國立墓地，與死亡時間無關。因此，消防廳將於25日下午在國立大田顯忠院舉行對5名殉職消防公務員的聯合安葬儀式。 當天聯合安葬的消防英雄有已故消防員金永萬、已故消防校徐甲相、已故消防士朴學哲、已故消防士鄭相泰、已故消防長崔洛均等。 大韓民國第壹位殉職消防員金消防員（死亡當時20歲）在釜山中部消防署工作的1945年10月，在撲滅位於釜山釜山鎮區的陸軍倉庫火災的過程中，因爆炸事故殉職。當時，休假中的金消防員目睹了從家窗戶冒出的黑煙，在緊急集合前首先出動，在滅火的過程中，被軍用爆炸物炸死了。 雖然同事們找到了他的屍體，並將其安葬在了美軍政準備的釜山北區墓地，但隨著1990年代墓地周圍被開發出來，遺骸變得很難找到。居住在美國的遺屬們回國後四處打聽，但最終沒有找到遺骸。消防廳相關人士解釋說：“因為沒有遺骸，所以在25日的聯合安葬儀式上也只供奉了靈位。” 據悉，1981年在全羅北道群山市玫瑰洞娛樂酒店火災現場殉職的徐消防教被葬在全羅北道的壹個公園墓地，從1991年開始的27年間，因未繳納墓地管理費而被擱置。殉職消防公務員追悼紀念會在2018年得知這壹事實後，代繳了未繳納金。 消防廳廳長南華英（音）表示：“雖然有些晚，但很慶幸能夠提高為國家和國民犧牲的前輩們的名譽”，“為了讓消防公務員和遺屬們感到驕傲和自豪，今後也會盡全力禮遇和支援殉職消防員。”

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