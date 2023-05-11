“SG事件”三人幫被捕……必須樹立“金融犯罪=家破人亡”的公式. May. 11, 2023 07:45. . 被指為SG證券引發的股價暴跌事件背後的H投資咨詢企業負責人羅德淵（音）等3人前天被檢察機關逮捕。在沒有經過傳喚程序的情況下，先申請逮捕令實屬罕見。這表明，檢方不僅確認了相當部分的犯罪嫌疑，而且認為犯罪性質也很嚴重。據推測，此次事件涉及1000多名投資者，投資金額達1萬億韓元。要通過快速、徹底的調查，徹底查明大規模股價操縱的始末。 首先，要集中力量證明主犯們故意擡高股價的疑惑。羅德淵等人涉嫌從投資者手中接收手機和證券賬戶，壹邊出售，另壹邊高價買入，以擡高股價，通過套路交易操縱行情。另外，還要查明通過高爾夫練習場、畫廊等20多個法人收取部分收益作為手續費逃稅的疑惑。收回看似轉移至海外高爾夫球場等地的犯罪收益也是壹大課題。 政界、財界、媒體界、醫療界等各界人士的名字被提及也令人震驚。在羅德淵方面的兩家公司中，擔任法律顧問的前特別檢察官朴英洙、向投資者介紹羅德淵的國會公職者倫理委員出身的張某、在羅德淵壹夥最近收購的媒體公司擔任顧問的C日報下屬研究所理事長金某等人，名字時常出現。要徹底查明真相。有必要對投資巨額資金的醫生、律師、藝人等進行調查。雖然他們主張自己是受害者，但如果是在知道投資操作過程的情況下把錢交給對方，就會成為共犯。 還要查明比任何人都了解公司情況的大股東們在股價暴跌事態之前出售持有股份獲得巨大收益的經過。Daoukiwoom集團總裁在暴跌4天前拋售自己公司的股票，拿到了605億韓元。首爾城市煤氣的會長提前三天處理股份，套取了457億韓元現金。時機之佳，令人難以看作是“偶然壹致”。在從高點出售股份的過程中，要徹底確認是否利用內部信息。 操縱股價是破壞資本市場信賴、制造眾多受害者的重大犯罪。這種犯罪之所以不斷發生，是因為處罰力度很低，甚至出現了“就算去監獄也是賺到了”的說法。倘非如此，怎麽會有壹些勢力在被判刑出獄後再次試圖操縱股價?要徹底調查此次事件的全貌，懲壹儆百。對舉報和處罰操縱股價的整體制度也要進行改善。借此機會，有必要確立金融犯罪就是家破人亡的原則。

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