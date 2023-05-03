LS電纜投建的亞洲最大規模的“HVDC海底電纜”工廠竣工. May. 03, 2023 07:56. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 亞洲最大規模的超高壓直流輸電（HVDC）海底電纜專用工廠（照片）落戶江原東海市。LS電纜2日表示，在東海市事業場舉行了海底4洞竣工儀式。HVDC專用工廠於2021年7月開工，投資約1900億韓元，包括高172米的超高層生產塔（VCV塔•垂直連續壓出系統）在內，總面積達3.4816萬平方米。 HVDC專用工廠內的VCV塔比現有國內VCV塔中最高的大韓電纜唐津工廠的VCV塔（約160米）還要高。據悉，這是HVDC海底電纜生產VCV塔中世界最高的高度。之所以將VCV塔建得如此之高，是因為在制作數十公裏長的海底電纜時，會使用超過100度的高溫聚乙烯（PE）。如果以水平狀態工作，可能會下垂或電纜斷裂，因此盡可能垂直地制造長生產線。 LS電纜計劃將這裏作為全球HVDC項目訂單的前沿基地。LS電纜相關人士表示：“最近隨著全世界碳中和政策的擴散，歐洲等地正在推進數萬億韓元的HVDC項目”，“通過增設工廠、收購KT Submarine股份等，壹直在準備擴大事業。”LS電纜去年成功承攬了總規模達2800億韓元的HVDC電纜訂單。 LS電纜代表具本圭（音）在當天的竣工儀式上表示：“HVDC專門工廠的竣工將成為能源轉換時代、電力產業大勢上升期增長的加速劑。”LS集團會長具滋殷、（株）LS代表明盧賢、具本圭代表等100多人參加了當天的竣工儀式。

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