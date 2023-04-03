“未滿足個人信息保護標準”，意大利當局表示將暫時切斷ChatGPT服務連接. April. 03, 2023 07:57. by 趙은아 achim@donga.com. 意大利當局表示，將暫時切斷對話型人工智能（AI）聊天機器人ChatGPT的連接。意大利成為了第壹個禁止使用ChatGPT的西方國家。 據路透社1日報道，意大利數據保護廳上月31日表示：“在ChatGPT滿足意大利個人信息保護標準和規定之前，將暫時切斷服務連接。”也就是說，ChatGPT有可能侵犯個人信息。 數據保護廳認為，ChatGPT為了學習算法，大量收集並儲存個人信息的行為沒有正當化的法律依據。接著還警告說：“如果ChatGPT開發公司OpenAI在20天內不提出解決方案，將處以ChatGPT世界年銷售額最高4%的罰款2000萬歐元（約284億韓元）。” ChatGPT自去年年末上市後，在全世界範圍內大受歡迎，同時處於倫理問題等爭議的中心。ChatGPT不公開從何處獲取算法學習的數據以及如何處理等，這也引起了爭議。 但是歐盟（EU）執行委員會副委員長瑪格麗特•維斯塔格當天在推特上表示，“無論使用何種技術，我們都要繼續增進自由，保護權利，”表示（歐盟層面）不會禁止使用ChatGPT。

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