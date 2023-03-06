青少年世錦賽奪得銀牌，冰上舞蹈林海娜-葉寬組合創造新的亞洲歷史. March. 06, 2023 07:36. by 任寶美 bom@donga.com. 韓國冰上舞蹈的新歷史林海娜（19歲）和葉寬（22歲）組合作為亞洲選手首次在青少年世界錦標賽上奪得了獎牌。 5日在加拿大卡爾加裏落幕的2023國際滑聯（ISU）青少年花樣滑冰世錦賽冰上舞蹈比賽中，兩人以總分174.39分摘得銀牌。參加此次大賽的30個組合中，只有捷克選手卡捷琳娜•姆拉斯科娃（17歲）和丹尼爾•姆拉澤克（20歲）組合以177.36分的總分高於兩位選手。 林海娜-葉寬組合在前壹天的節奏舞中以71.08分（第2位）刷新了組合最好成績，在當天的自由舞中又以103.31分（第2位）刷新了組合最好成績。當然總得分也是組合最好成績。但是，這壹成績還不足以超越在節奏舞（71.19分）和自由舞（106.17分）中均排名第壹的姆拉斯科娃-姆拉澤克組合。 父母都是韓國人，作為加拿大移民第二代出生的林海娜從2021~2022賽季開始與加拿大華裔葉寬壹起代表韓國參加國際大賽。在2021~2022青少年大獎賽第1站比賽中獲得銅牌，作為韓國冰上舞蹈選手首次獲得獎牌的他們在2022~2023賽季第1站比賽中，不僅作為韓國選手，還作為亞洲選手首次獲得了金牌。此次他們創下了亞洲選手青少年世界錦標賽首枚獎牌的紀錄。 本次比賽結束後，兩位選手需要轉向成人舞臺了。因為2001年10月15日出生的葉寬將從下個賽季開始失去青少年資格。林海娜表示，“從賽季開始到結束，真的很努力，為此感到驕傲。很高興這是韓國隊的第壹枚獎牌。” 在前壹天結束的女子單人滑比賽中，申智雅（15歲•永東中學）以總分201.90分連續兩年獲得青少年世界錦標賽銀牌。申智雅在短節目（71.19分）中刷新個人最高分，緊追競爭對手島田麻央（15歲•日本•71.78分）。但在自由滑項目上，申智雅僅獲得130.71分，最終將金牌拱手讓給了獲得152.76分的島田麻央（總分224.54分）。

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