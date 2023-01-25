就像蟬的尾聲壹樣. January. 25, 2023 07:47. . 所有的生命都執著於活著，直到迎來死亡的瞬間。這就是本能。蟬也不例外。再也不能飛了，也不能掛在樹上的蟬，腹部朝上躺在地上搖動翅膀。向天空露著肚子躺下意味著死亡越來越近，但蟬虛妄的翅膀卻壹直持續到斷氣為止。虛妄又如何，執著是生命的本質。 詩人沈甫宣的《好事》是壹首關於蟬的死亡的詩。“今天我所做的壹件好事是鱷壹只蟬在地上翻著肚子鱷看著它慢慢死去。”詩人看著蟬慢慢死去的樣子，似乎感受到了生命的無常。但是，即使想哭，也沒有哭。“雖然想流眼淚，但沒流眼淚鱷那也是好事之壹。”這句話是說克制了悲傷的感情，為什麽那是好事呢？難道是因為這是為了讓靈魂安靜地離開的關懷。這是不知道的事情。 雖然看起來有些誇張，但有關蟬的死亡的詩卻讓人覺得是有關人類的寓言。人類壹到時候，為了結束地面上的生活，也會仰頭躺向天空。然後就像蟬的尾聲壹樣本能地延續生命。無論是蟬還是人類，最後都是虛無縹緲的。正如詩人所言，關註這壹情景固然令人悲傷，但卻是好事，不，是理所當然的事情。因為我們的方式是，相愛的人對至今的人生表示敬意和告別。就像蟬的翅膀壹樣，痛苦的掙紮結束後，我們就像弗洛伊德說的那樣，通過心理上的能量，壹壹回憶起與我們聯結的記憶，開始哀悼它。正如詩人所說，即使悲傷，也要不流淚，這是好事嗎？這是不知道的事情。每個人哀悼的方式都不壹樣。不管方式如何，我們都會“哀悼”，這是雅克-德裏達所說的話。

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