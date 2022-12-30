外國勞動者的滯留時間最長將延長到10年. December. 30, 2022 07:39. by 周愛眞 jaj@donga.com. 韓國政府將新設外國勞動者最多10年內無需出入境、可以在國內工作的特例制度。政府還將推進允許在保姆中聘用外國人的示範事業。雇傭勞動部29日表示，在“第36屆外國人力政策委員會”上表決了上述內容的雇傭許可制改革方案。 新實施的“非專業人員（E-9簽證）長期工作特例”是以在壹個企業工作壹段時間，並在韓國語能力考試中獲得壹定分數等具備條件的外國人為對象的制度。具體條件待定。長期工作的特例者無需出國，最多可在國內停留10年。目前最長4年10個月後必須出國，只能再入境韓國壹次。 部分服務業的上下級職業允許雇傭外國人力。允許從事的行業包括食品及煙草中介、其他生鮮食品及簡單加工食品批發等。到目前為止，服務業只允許雇傭外國人，因而以招聘困難嚴重、以非面對面業務職業為中心，擴大了部分對象。 政府決定，在特定時期，對人手不足的農水產品加工工作等暫時允許派遣外國人力。朝鮮族、高麗人等訪問就業同胞（H-2簽證）就業制度將轉變為除特定行業以外都可以就業的“負面清單方式”。此外，政府還將實施對畢業後希望以E-9簽證在韓國就業的外國留學生予以批準的制度。此外，政府還決定運營在保姆等家務、照顧行業允許部分外國人雇傭的示範事業。 此次改革大部分都要經過法律修改。雇傭部計劃在明年上半年（1月-6月）提出相關法律修訂案。

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